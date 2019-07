Un gustoso menù completo per pranzo e per cena con le olive. Ricette semplici, succulente e veloci da preparare.

Non sapete cosa cucinare oggi per pranzo e cena, niente paura, oggi vi proponiamo un menu completo per pranzo e cena che vedono come ingrediente principale le olive, un alimento gustoso, versatile e creativo in ccucina.

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Cosa cucino oggi? Il menu completo con il prosciutto cotto-VIDEO-

Il consiglio del giorno

Le olive sono un ingrediente molto gustoso e versatile in cucina. Esistenti in diverse varietà, ognuna delle quali si presta alla preparazione di pasti succulenti. Contengono molte calorie e per questo sarà bene evitare troppi condimenti, in particolare l’olio di oliva se sono presenti le olive in un piatto. Ottime nei primi piatti ma gustosissime nei secondi di carne e di pesce.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria cucina, clicca qui!

Cosa cucino oggi? Il menu completo per il pranzo con le olive

Scopri le ricette per la cena con le oliva, clicca alla pagina successiva!