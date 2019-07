Secondo l’astrologia, alcuni segni hanno maggiori probabilità di soccombere alla sfortuna e questo potrebbe accadere prima del previsto. Preparati, ecco 3 segni che non le sfuggiranno a Luglio.

La sfortuna è un concetto legato a ciascuno di noi, alla nostra visione della vita e alle nostre convinzioni. Alcuni la associano a spiegazioni simboliche e spirituali, altri la collegano in modo cartesiano e logico. Eppure c’è una comunanza tra queste due percezioni apparentemente diverse, ed è il fatto che nessuno di noi vuole averne a che fare. Anticipa gli eventi e preparati prima che la sfortuna ti baci.

I segni zodiacali che verranno baciati dalla sfortuna a Luglio

La sfortuna, il malocchio e il karma sono giustificazioni ricorrenti quando si tratta di capire situazioni sfortunate. Effettivamente, attraversiamo tutti fasi difficili, in cui la vita è complicata senza una ragione apparente. Attribuiamo questi tempi bui alla cattiva sorte e per una buona ragione, potrebbe essere vero! Ecco i segni che la fortuna ha preso di mira a Luglio!

Cancro – Instabilità

Nativo del Cancro, sarai sopraffatto dalle tue emozioni in questo mese di Luglio e ti sentirai più vulnerabile che mai. Ciò è dovuto principalmente alla tua tendenza a favorire sempre il lato materiale a scapito dei tuoi sentimenti. In effetti, le tue relazioni condividono tutti lo stesso punto comune; ti forniscono stabilità finanziaria ma non ti danno quelle emozioni profonde che stai cercando. Scegliendo costantemente la sicurezza invece dell’amore, ora stai affrontando una situazione difficile ma indispensabile: l’interrogatorio.

Quindi, Luglio sarà un mese che sconvolgerà tutti i tuoi vecchi principi. Cercherai di trovare conforto rivolgendoti alle vecchie conquiste ma tenderanno ad evitarti perché sanno che le usi solo per riempire un vuoto emotivo. Pertanto, sarà più che necessario approfittare di questo momento per rifocalizzarti sui tuoi veri desideri.

Dal punto di vista professionale, alcuni ostacoli ti saranno d’intralcio, compresi i disaccordi con i tuoi colleghi. Sarà difficile per te concentrarti sui tuoi obiettivi in ​​questo ambiente di conflitto. Tuttavia, questa situazione non durerà per sempre. Sarà sufficiente semplicemente mostrare pazienza e privilegiare la diplomazia per affermare cordialmente le vostre opinioni.

Bilancia – Conflitti

Come per il cancro, nuovi sentimenti possono mettere alla prova la tua relazione sentimentale. La realizzazione e l’evoluzione di coloro che ti circondano ti faranno dubitare della tua coppia che potrebbe non avanzare allo stesso ritmo. Singol, il peso della solitudine inizierà a pesarti, soprattutto a causa delle coppiei che si stanno moltiplicando in questa stagione estiva. Farai più domande del solito e tenderai ad impanicarti per il tuo futuro. Non lasciarti invadere da energie negative e prenditi il ​​tempo per apprezzare il momento presente. Questo avrà molto da offrirti, se sarai ricettivo alle buone onde che ti circonderanno.

Fortunatamente, lo sviluppo della tua carriera ti salverà dalla sfortuna. I tuoi obiettivi saranno raggiunti e i tuoi superiori orgogliosi del tuo lavoro, avrai un motivo per sorridere nonostante le preoccupazioni amorose che si accumulano. Cerca di essere di mentalità aperta per sfruttare al meglio le opportunità che ti si presenteranno. Come ha giustamente affermato l’autore americano Napoleon Hill, “Le opportunità di solito si presentano sotto forma di sfortuna o fallimento temporaneo”.

Capricorno – Rottura

Se sei in coppia, preparati a passare un momento tumultuoso. Luglio promette grandi cambiamenti per quanto riguarda la tua situazione sentimentale. Raggiungerai un punto di non ritorno che potrebbe ben portare alla fine della tua relazione. Non è mai troppo tardi per riparare ciò che è stato rotto, ma nel tuo caso il risentimento e l’accumulo di cose non dette potrebbero essere irreversibili. Se vuoi rimediare a questo senza perdere colui che condivide la tua vita, saranno essenziali sforzi concreti di amore.

Di natura ambiziosa, tendi a mostrare le tue migliori qualità nella tua carriera. Pazienza, perseveranza e duro lavoro sono concetti che ti caratterizzano perfettamente. Tuttavia, questi sono confinati alle pareti del tuo ufficio e hanno difficoltà a estendersi alla tua vita personale. Le relazioni con i tuoi cari possono soffrire se non sei più aperto. Possono biasimarti per il tuo atteggiamento distante e le ripetute assenze. Approfitta della stagione estiva per organizzare un viaggio in famiglia o un weekend per rafforzare i legami con coloro che ti sono cari.

