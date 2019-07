Amici Vip tutte le news; dai possibili nomi dei primi tre concorrenti ai nomi favoriti per la conduzione del programma

Amici è senza ombra di dubbio uno dei programmi più amati e seguiti di Mediaset, ed ora tutti non aspettano altro di vedere Amici Vip. Lo show inizierà in autunno e già si sono diffuse le prime indiscrezioni sui possibili partecipanti.

È stato il magazine Spy che ha svelato anche i primi possibili nomi dei concorrenti che si metteranno in gioco nella nuova versione della trasmissione: “Di Amici Vip se ne parla da dieci anni, da quando cioè Maria De Filippiauspicò per la prima volta una versione vip del suo talent. Stavolta il progetto è pronto a diventare realtà: Amici avrà una versione vip, che andrà in onda in autunno su Canale 5. Si cominciano a mormorare i nomi dei primi concorrenti. Saranno dei volti noti dello spettacolo – professionisti del canto, del ballo o della recitazione – con la voglia di sperimentare le altre discipline dello spettacolo. Tra i nomi papabili ecco Gianni Sperti per il ballo, Marco Carta per il canto e Paolo Conticini per la recitazione”. Tra i possibili nomi ci potrebbe essere anche Valerio Pino, ex ballerino professionista di Amici mentre

Amici Vip: chi condurrà il nuovo programma

Oltre che sul cast c’è una nube di incertezza anche su chi condurrà il programma. Fino a qualche giorno fa il nome più accreditato era sicuramente quello di Diana Del Bufalo, fidanzata di Paolo Ruffini ed ex allieva di Amici.Tuttavia adesso la favorita sembra essere

Michelle Hunziker, una tesi sostenuta anche da. Come riportato dal sito davidemaggio.it: “Stando a quando ci risulta, pur non essendoci ancora nero su bianco, Michelle Hunziker sarebbe in pole per la conduzione della versione celebrity del talent di Maria De Filippi. […] Per la Hunziker, dunque, nella stagione 2019/2020 gli impegni in prime time sarebbero due: uno ad inizio stagione (Amici Vip dovrebbe partire tra la terza settimana di settembre e la prima di ottobre) ed un altro in primavera con la seconda stagione di All Together Now.”

