Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri i programmi che i principali canali in chiaro proporranno per la prima serata di oggi. Arriva il palinsesto tv!

Telecomando alla mano e… che si vede questa sera? Decidilo con noi consultando il palinsesto televisivo della prima serata di oggi: le proposte sono tante e noi ti aiutiamo a orientarti in questo mare di opportunità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Will Smith: la dedica alla moglie per i 20 anni di matrimonio fa battere il cuore

Scorri con noi l’elenco dei programmi che i principali canali in chiaro hanno deciso di proporci questa sera e scegli ciò che più rientra nelle tue corde.

Film, programma di approfondimento o show? Che cosa deciderai di seguire?

Qualunque sia la tua scelta non possiamo che augurarti una buona serata e, soprattutto, una buona visione!

Se vuoi restare aggiornata sul palinsesto televisivo giorno dopo giorno CLICCA QUI!

Stasera in tv: palinsesto giovedì 4 luglio

Foto da iStock

Rai Uno – Don Matteo – Stagione 11 Episodio 7 – L’amore sbagliato (Fiction)

Il prete investigatore interpretato da Terence Hill e il fido Maresciallo Cecchini vivranno nuove avventure in compagnia di vecchi e nuovi amici. Prosegue l’undicesima stagione di una delle serie più amate di tutti i tempi.

Rai Due – Un’estate fa (Show)

I successi musicali estivi, dagli anni ’60 ad oggi, rivivono grazie una serie di speciali interviste a cantanti, artisti e testimoni che parleranno da una decappottabile d’epoca. Le colonne sonore delle estati degli italiani negli ultimi 50anni sono servite.

Rai Tre – Una notte con la regina (Film)

1945, La guerra è finita e il mondo è in festa. Inaspettatamente anche alla principessa Margaret e a sua sorella, Elizabeth, viene concesso per una sera di unirsi ai festeggiamenti. Le due ragazze si preparano a vivere mille avventure per loro inedite prima di far rientro a casa, a Buckingham Palace.