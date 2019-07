Sms del secolo: Lui la lascia con un messaggino, la risposta di lei è formidabile!

Abbiamo fatto un analisi accurata di tantissimi sms che ci sono giunti in questo tempo e abbiamo deciso di dare lo scettro del “sms del secolo” a Mirko e Valentina una ex coppia che si è praticamente auto annientata in modo inesorabile restando tra i ricordi più divertenti del web.

Ecco il testo dei due sms che si sono girati:

Mirko Scrive 1 sms:📥

Valentina, ti volevo dire che tra noi è finita, i motivi sono semplice.

Sai quanto amo il mio cane e tu non lo hai mai degnato di uno sguardo, anzi, gli stavi alla larga.

Mia madre detesta il cioccolato, tu l’altra sera le hai fatto il dolce a base di cioccolata bianca e nera.

Sai che odio la marmellata e la crostata che mi hai lasciato ieri a casa era strapiena di marmellata.

Ti sei scordata che ieri erano sei mesi che stavamo insieme. Mi dispiace, ma l’inizio per me è tutto, con te non ci siamo proprio.

Valentina Risponde con 2 sms: 📥

Ciao Mirko, hai ragione, non siamo fatti l’uno per l’altra ed i motivi sono altrettano semplice.

Non hai mai capito che il mio non era rafreddore cronico, ma allergia al pelo del tuo cane, ma ho sempre cercato di trattenermi sapendo quanto lo amassi. Non hai mai capito che tua madre ama la cioccolata, ma tuo padre non vuole che lei la mangi per paura che ingrassi, visto che tuo padre l’altra sera non era ho pensato di farla una bella sorpresa facendole la torta tutta per lei.

Se tu avessi almeno tagliato quella crostata invece di buttarla, ti saresti accorto che attaccato sotto al vassoio c’era la copia dei biglietti per festeggiare il nostro anniversario a Parigi.

Ah, scusa, ora devo andare, la fila per vedere la Tour Eiffel è quasi finita. Stammi Bene!

La tua ex