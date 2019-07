Sta facendo tanto parlare di sè per il colore della sua pelle: la nuova Sirenetta infatti sarà Halle Bailey, cantante nera. Scopri di più sul film Disney..

19 anni, statunitense e un talento da vendere: Halle Bailey ora è questo e molto altro. La bella e giovanissima cantante è diventata famosa a partire dal 2013, quando ha fondato con sua sorella Chloe (di due anni più grande) il duo “Chloe x Halle“.

Nonostante la giovane età, le due sorelline provenienti dalla Georgia hanno pubblicato il loro EP di debutto nell’aprile del 2016, dal nome “Sugar Symphony“. Nello stesso anno si è poi presentata un’occasione importantissima: Beyoncè le ha volute con sè per fare delle apparizioni in “Lemonade” e per aprire alcune date del tour “The Formation World Tour”.

Lo scorso anno è infine arrivata la pubblicazione del primo vero e proprio album, dal nome “The Kids Are All Right“.

La nuova Sirenetta sarà Halle Bailey: ecco le reazioni dal web

Ora però il vero e proprio salto nel mondo dello spettacolo arriva per Halle, la più piccola delle due che negli anni aveva già recitato in tv e al cinema. Il regista Bob Marshall infatti l’ha voluta nel cast che sceneggerà le vicende del nuovo film della Sirenetta, che vedrà l’inizio delle riprese solo nel 2020.

La giovanissima cantante ricoprirà quindi il ruolo di Ariel: questa notizia ha sorpreso positivamente la ragazza, ma non altrettanto il web. Tanti i commenti contrariati: secondo molti il ruolo di una principessa Disney “bianca” sulla pellicola originaria non dovrebbe essere rappresentata da un’attrice “di colore”.

L’idea comune è quella secondo cui la storia iniziale vada rispettata, e proprio per questo si sarebbe potuto scegliere un’altra attrice, magari con le sembianze più simili a quelle di Ariel. Come sarà Halle ad interpretare la Sirenetta? Per saperlo non resta che aspettare..

