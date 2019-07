Selvaggia Lucarelli ha vinto il processo contro la conduttrice televisiva Barbara d’Urso: “Ho vinto il processo”. Tutto in un video

Selvaggia Lucarelli ha vinto il processo contro Barbara d’Urso che alcuni hanno fa l’aveva accusata di aver diffamato la conduttrice di Pomeriggio Cinque

La giurata di Ballando con le Stelle lo ha comunicato attraverso un post su Twitter “ESCLUSIVA MONDIALE. Non farò comunicati stampa come fece la signora per far sapere al mondo che aveva vinto una causa contro di me e che ‘mi ero rifiutata di scusarmi’, ma basta un tweet: oggi ho vinto l’appello del processo Barbara D’Urso. ‘Il fatto non costituisce reato’”.

Leggi anche >>> Cristian Imparato di nuovo single: ha lasciato Davide Vitale – Video

Leggi anche >>> Sms del secolo: Lui la lascia con un messaggino, la risposta di lei è fantastica!

Leggi anche >>> Fa un brutto commento sull’abito della sposa, matrimonio finisce in rissa

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI