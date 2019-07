Meteo venerdì 5 luglio: in arrivo i classici temporali estivi

Nella giornata di venerdì atteso un meteo perlopiù stabile con condizioni climatiche stabili e serene su tutta la Penisola in mattinata. Probabili temporali potrebbero invece verificarsi al nord e lungo l’Appennino durante il pomeriggio.

Si avvicina a grandi passi il primo weekend di luglio e come quello precedente sarà all’insegna della stabilità. Se questo giovedì avremo ancora un clima ballerino sull’Italia con piogge e temporali nelle ore pomeridiane sulle regioni del nord e le aree interne del centro, domani la situazione sarà più o meno la stessa sebbene l’anticiclone garantirà un clima nel complesso stabile eccetto che al nord e lungo le aree appenniniche dove potrebbero verificarsi dei forti temporali estivi.

Secondo le più recenti previsioni all’inizio della prossima settimana, l’anticiclone cederà il passo a correnti di aria fresca e instabile di origine atlantica. Al nord e al centro ci verificherà del maltempo con un calo della colonnina di mercurio e il ritorno della tanto agognata pioggia.

Le previsioni del 5 luglio nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che si trovano al nord della Penisola avranno a che fare con un meteo nel complesso sereno sin dalle prime ore del mattino, sia in pianura, sia sui rilievi. Nelle ore pomeridiani ancora temporali in particolare sulle Alpi e gli Appennini, dove potrebbero rivelarsi particolarmente intensi ma comunque in attenuazione verso la sera.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali è attesa una prevalenza di sole al mattino, mentre nelle ore pomeridiane potrebbero verificarsi dei temporali sulle zone dell’Appennino comunque progressivo dissoluzione verso la sera quando i cieli torneranno ad essere sereni o con poche nuvole. Sulla Toscana previsto tempo stabile in mattinata con spazi di sereno ampi un po’ ovunque. Dei temporali potrebbero invece disturbare al pomeriggio i settori interni. Più asciutto altrove. Fenomeni verso la conclusione alla sera.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole atteso tempo stabile e sereno al mattino. Al pomeriggio ancora condizioni di bel tempo tranne che per temporali a carattere locale tra il Molise e la Campania. Fenomeni in esaurimento verso la sera. Sulla Calabria globale stabilità al mattino, mentre al pomeriggio potrebbero verificarsi isolati acquazzoni sulla Sila. Sereno altrove, così come tra la sera e la notte.

Le temperature saranno in calo al sud e in salita al nord.

