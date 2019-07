Tragedia in serata a Bari. Un domatore del circo Orfei è stato ucciso da una tigre

Ettore Weber, domatore del circo Orfei è morto all’età di 61 anni.

L’uomo è stato azzannato e ucciso da una tigre ed è deceduto poco dopo per le ferite gravissime riportate. La mattanza è avvenuta in serata a Triggiano nel barese.

Da una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo era impegnato nell’addestramento di quattro tigri nelle prove dello spettacolo. Per oltre trenta minuti, il cadavere dell’uomo è stato dilaniato del domatore è rimasto in balia delle tigri, fino a quando i carabinieri e i soccorritori non sono riusciti a recuperarlo.

Gli inquirenti hanno fatto una prima ricostruzione dei fatti e pare che l’incidente sia avvenuto attorno alle 20. Weber stava addestrando quattro tigri tutte insieme quando è stato azzannato prima da uno degli animali, al quale si sono aggiunti gli altri tre. Soccorso dal 118, l’uomo si è spento per le ferite riportate.

Il personale sanitario, ha tentato di rianimare l’uomo, ma è stato inutile: troppo gravi le ferite riportate. I dipendenti del famoso circo sono ora sotto choc. La Procura di Bari ha aperto un’inchiesta per cercare di ricostruire cosa sia realmente avvenuto.

