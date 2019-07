Ci sono alcuni segni zodiacali che proprio non tollerano il tradimento. Scopri quali sono.

Fonte: Istock

Quando si vive una storia d’amore una delle cose che più si temono è il tradimento. Il timore di essere traditi è infatti uno degli aspetti meno piacevoli di una storia d’amore perché porta a vivere ogni istante con l’ansia e a volte mette in scena situazioni spiacevoli come scenate di gelosia e liti continue. La successiva perdita di fiducia e quanto ne consegue, poi, può danneggiare una coppia anche per sempre e se chi ha subito un tale smacco non è in grado di lasciarselo alle spalle, la fine della storia è quasi certa. Ma da cosa dipende la scelta di perdonare o meno un tradimento? Si tratta di una situazione delicata perché gli aspetti che la riguardano sono tanti e vanno dal tipo di rapporto, dalle esperienze pregresse e, soprattutto, dalla visione che si ha del tradimento. Ci sono infatti persone meno bisognose della fedeltà da parte del partner, altre che consapevoli di poter sbagliare a loro volta tendono a perdonare e altre ancora che, invece, proprio non sopportano neanche l’idea che qualcuno possa tradirli e quando ciò accade possono solo chiudere la relazione. Ovviamente, come spesso accade, le stelle possono influenzare i vari segni in un senso o nell’altro. Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono i segni zodiacali che non si arrendono mai e quali sono i segni dello zodiaco che non imparano mai dai propri errori, scopriremo quali sono i segni zodiacali che non riescono a perdonare il tradimento. Come sempre, trattandosi di qualcosa che ha a che fare con il modo di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente in modo da avere un quadro più chiaro della situazione.

Oroscopo: i segni che non perdonano il tradimento e quelli che invece lasciano correre

Fonte: Istock

Ariete – Quelli che dopo un po’ possono perdonare

I nati sotto il segno dell’Ariete sono essenzialmente persone fumine e questo li porta a reagire sempre in modo negativo quando si parla di tradimento. Detto ciò, sono anche consapevoli del fatto che una scappatella potrebbe capitare anche a loro e questo, una volta sbollita la rabbia, può spingerli a vedere la cosa in modo diverso portandoli pian piano ad accettare quanto accaduto. Certo, questo non significa che sono in grado di perdonare del tutto ma, dopo essersi vendicati ed aver fatto scorrere un po’ di acqua sotto i ponti, possono davvero pensare di “dimenticare” quanto accaduto, specie se la storia che vivono è a loro avviso quella giusta.

Fonte: Istock

Toro – Quelli che non perdonano mai

I nativi del Toro sono molto legati a determinati valori e la fiducia è uno di quelli al quale credono fermamente. Se davanti ad un rapporto giovanile o ritenuto di passaggio possono chiudere un occhio o lasciarsi andare a qualche distrazione, quando trovano la persona giusta pretendono fedeltà assoluta e, gelosi come non mai, si sentono anche autorizzati a stare sempre in guardia per controllare che questa ci sia. In caso contrario non usano molto le mezze misure e davanti ad un tradimento l’unica cosa che sanno fare è voltare le spalle e andare via. Amareggiati e delusi come si sentono in questi frangenti, infatti, non possono neanche lontanamente immaginare di perdonare e ripartire da dove si erano interrotti perché non riuscirebbero più a vedere con gli stessi occhi la persona amata.

Fonte: Istock

Gemelli – Quelli che a volte perdonano e altre no

I nati sotto il segno dei Gemelli hanno una personalità duale che li porta spesso e volentieri ad assumere atteggiamenti diversi davanti alle varie situazioni. Quando si trovano a subire un tradimento, quindi, la loro reazione non è affatto scontata. In base al momento possono infatti decidere di prendersela per un po’ salvo poi perdonare e ripartire da dove si erano fermati. In altri, invece, possono dar vita ad una scenata tale da renderla indimenticabile, troncando il rapporto e mettendo fine ad ogni tipo di rapporto. L’unica costante è il modo melodrammatico con cui faranno ogni mossa, restando per sempre impressi in chi avrà la sfortuna di scontrarsi con la loro ira.

Fonte: Istock



Cancro – Quelli che non sanno perdonare

Non è che i nativi del Cancro non vogliano perdonare il tradimento, il problema è che proprio non ci riescono. Per quanto ci provino, la rabbia per quanto subito la farà sempre da padrone e alla fine arriveranno comunque a porre fine ad una storia che in loro evocherebbe solo spiacevoli ricordi. Per loro i sentimenti sono qualcosa di estremamente importante e in quanto tali vanno rispettati, così sapere di non aver avuto simili attenzioni proprio da chi dovrebbe amarli, li ferisce al punto da spingerli ad allontanarsi. Questa consapevolezza a volte può spingerli a reagire con vere e proprie scenate, altre può farli piangere e altre ancora può fargli decidere di non dire nulla e di chiudere il tutto senza preavviso, troppo delusi anche solo per motivare la propria scelta.

Fonte: Istock

Leone – Quelli che perdonano raramente

I nati sotto il segno del Leone non vedono di buon vista il tradimento e sono i primi a cercare di evitarlo. Ciò nonostante sono consapevoli che l’indole umana alle volte può giocare brutti scherzi e che in alcuni casi, vuoi per una lite o per un momento critico, chiunque (o quasi) potrebbe sbagliare. Per questo motivo non si sentono di chiudere la porta al perdono in modo decisivo. Al contempo è molto improbabile che riescano a perdonare. Quindi, si, da una parte si professano di ampie vedute ma quando il tradimento li sfiora, la reazione più istintiva è quella di arrabbiarsi e di chiudere il rapporto, non prima di aver espresso il proprio pensiero in merito, ovviamente.

Fonte: Istock

Vergine – Quelli che emotivamente non possono perdonare

È difficile prevedere come può evolversi una storia d’amore dove i protagonisti che subiscono il tradimento sono i nativi della Vergine. Quando amano, infatti, l’idea di essere presi in giro o traditi li assilla di continuo tanto da farli uscire di testa quando si concretizza nella realtà. Sebbene odino il concetto stesso di tradimento, razionalmente non riescono a condannarlo del tutto. Quando si tratta di mettere in gioco le emozioni, però, la reazione è tutt’altro che positiva e al centro di un marasma di sensazioni negative non possono che agire in modo analogo, prendendosela a morte, inveendo contro chi gli ha fatto del male e ragionando sulla possibilità di porre fine alla storia. La scelta, dipende da tanti di quei particolari che riuscire a prevederla è davvero difficile, persino per loro.

