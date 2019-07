Fa bene ed è una pratica ormai diffusissima anche in Italia, per certi versi simile allo yoga: ecco tutti gli esercizi di pilates che fanno davvero bene..

Modella il corpo, migliora la fluidità dei movimenti ed è amatissimo da tutti: il pilates è una disciplina dai mille benefici che oltre tutto riduce anche lo stress proprio grazie all’estrema dolcezza dei suoi esercizi.

Questa disciplina infatti può essere praticata da tutti: è un metodo di allenamento che riesce a fortificare la muscolatura profonda e anche a correggere la postura laddove ce n’è bisogno. Le lezioni di questo sport possono essere praticate da tutti anche per la loro durata, che sono di 50 minuti.

Al pilates classico possono essere applicate delle varianti: il pilates aereo, il pilates ring (che prevede l’utilizzo di una fitball). L’importante, in ogni caso, è acquisire consapevolezza del proprio corpo e allenare quanto più possibile la concentrazione al fine di respirare correttamente durante l’esercizio fisico.

Esercizi di pilates: ecco come svolgerli e perché fanno bene al nostro corpo

Il pilates si può eseguire anche a casa? Certo che sì. Basta avere uno spazio ampio, dei vestiti comodi e anche della musica rilassante, che può rivelarsi molto utile per svolgere al meglio la sessione di allenamento.

Il bello di questa disciplina è che possiamo prenderci tutto il tempo che vogliamo per eseguire un esercizio: l’importante è non avere fretta e svolgerlo con la maggiore accuratezza possibile. La schiena non va forzata e, una volta effettuate tutte le ripetizioni previste, è indispensabile fare dello stretching al fine di completare l’allenamento in modo corretto.

Tra le zone migliori da allenare infine, ci sono sicuramente gli addominali, l’interno coscia, i muscoli della schiena, le gambe e i glutei.

