Cristian Imparato è tornato di nuovo single, la storia con Davide Vitale si è conclusa dopo solo un mese. Tutto in un video

Cristian Imparato e Davide Vitale si sono lasciati. La loro storia è durata solo un mese e adesso i due sono rimasti in buoni rapporti. L’annuncio non ha convinto i fan che lo hanno criticato e accusato di aver inventato tutta la storia per una questione di immagine

Ha rivelare che la relazione fosse finita è stato proprio l’ex gieffino attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram: “Io e Davide abbiamo deciso di comune accordo di interrompere le nostra relazione. Abbiamo preso questa decisione per una serie di circostanze che non ci permettevano di vivere con serenità il nostro rapporto”

Leggi anche >>> Temptation Island, tutto finto? Ecco cosa c’è nel contratto dei tentatori

Leggi anche >>> Il post di Adriana Volpe: Non travisate le mie parole-VIDEO

Leggi anche >>> Black ice-cream: di cosa si tratta e dove si può trovare

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI