Che cosa vedere questa sera in tv? Consultiamo insieme il palinsesto della prima serata di oggi per scoprire tutti i programmi proposti dai canali in chiaro più seguiti.

Che cosa vuoi vedere questa sera in tv? Scopri quali opportunità ti daranno i principali canali televisivi, consultando un elenco completo dei programmi previsti per la prima serata di oggi

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Vip prima e dopo, Meg Ryan e la chirurgia plastica

Qui di seguito troverete infatti il palinsesto televisivo completo, un dettagliato elenco da consultare per scoprire quale intrattenimento vi terrà compagnia questa sera.

Le opzioni sono infatti numerose e tutto sta nello scoprire quale sarà più nelle vostre corde così da avere una serata da 10 e lode.

Leggiamo allora insieme il palinsesto e… buona visione!

Se vuoi restare aggiornata sul palinsesto televisivo giorno dopo giorno CLICCA QUI!

Stasera in tv: palinsesto mercoledì 3 luglio

Foto da iStock

Rai Uno – SuperQuark (Documentario)

Dall’archeologia alla natura, dalla storia alla tecnologia, dall’economia alla scienza nulla sfugge a Piero Angela e al suo programma. Moltissimi i servizi da tutto il mondo e le tematiche toccate con esse.

Rai Due – Universiadi 2019 – Cerimonia di Apertura (Evento)

La Cerimonia di Apertura della 30th Summer Universiade va in scena presso lo Stadio San Paolo di Napoli. Oltre 1000 performer e grandi talenti andranno in scena per celebrare gli atleti universitari provenienti da tutto il mondo.

Rai Tre – Chi l’ha visto? (Attualità)

Prosegue la ricerca di persone scomparse e il tentativo di gettare luce sui misteri ancora insoluti che dominano l’attualità. Ricostruzioni filmate e possibili telefonate in diretta saranno alla base anche di questa puntata.