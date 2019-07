Meteo giovedì 4 luglio: torna la pioggia al nord Italia

Nella giornata di giovedì previste condizioni climatiche instabili durante il pomeriggio sulle regioni del nord e nelle zone dell’entroterra centrale con piogge e rovesci a carattere locale.

Per nostra fortuna a partire da questo mercoledì le temperature saranno in leggera discesa a causa dell’arrivo di correnti fresche che porteranno con sé dell’instabilità. Domani sono attesi piogge e temporali nelle ore pomeridiane sulle regioni del settentrione e delle aree interne del centro Italia.

Secondo le più recenti previsioni anche nei giorni seguenti dovrebbe confermarsi la tendenza di un meteo più fresco e piovoso. In avvio della prossima settimana, infatti, dovrebbe tornare a farsi vedere il maltempo a seguito dell’ingresso in Penisola di una perturbazione intensa di origine atlantica che potrebbe disturbare soprattutto le regioni del nord e del centro.

Le previsioni del 4 luglio nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che abitano al nord del Paese incontreranno in mattinata delle piogge e degli acquazzoni sparsi. Situazione più asciutta soltanto sulla Valle d’Aosta, la Romagna e il Triveneto. Nelle ore pomeridiane brutto tempo a tratti intenso su tutte le aree con acquazzoni e temporali. Clima più stabile solamente sulle coste adriatiche. Alla sera ancora meteo instabile sia sulle aree interne, sia sulle coste pur con fenomeni in progressiva dissoluzione.

Il cielo al centro

Chi si trova nelle regioni centrali dell’Italia avrà a che fare con un meteo stabile e soleggiato sia sul versante adriatico, sia su quello tirrenico. Nelle ore pomeridiane di nuovo condizioni di complessiva stabilità con sole in prevalenza sulla Toscana e il Lazio. Ombrelli aperti per probabili acquazzoni o temporali sull’Appennino. Alla sera fenomeni in progressiva diminuzione con spazi di sereno ampi. Qualche nuvola in più è attesa sull’Umbria, le Marche e l’Abruzzo.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole previste in mattinata condizioni di complessiva stabilità e sole sia sulle coste, sia sulle aree interne. Nelle ore pomeridiane ancora clima stabile e nel complesso soleggiato non fosse per qualche acquazzone o temporale tra la Basilicata, la Calabria e la Sicilia. Alla sera clima asciutto un po’ ovunque con cieli limpidi o poco nuvolosi. Alla sera precipitazioni tra la Basilicata e la Puglia.

Le temperature minime saranno stabili, mentre le massime si attesteranno in calo.

