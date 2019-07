Scopri quali sono i segni zodiacali che non si arrendono mai e che sono sempre pronti ad andare fino in fondo.

Nella vita, saper andare fino in fondo è estremamente importante. Consente di raggiungere più facilmente i risultati desiderati, dà modo di conoscersi meglio e di scoprire i propri limiti in modo da capire fin dove spingersi nelle varie occasioni. Saper affrontare le avversità senza mai arrendersi, però, non è da tutti e richiede forza di volontà, resilienza e capacità di vedere oltre. Ovviamente anche le stelle giocano un ruolo in tal senso, influenzando alcuni segni più di altri. Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono i segni zodiacali più invidiati e quali sono i segni dello zodiaco che amano troppo, proveremo ad indagare per scoprire quali sono i segni che non si arrendono mai e quali sono quelli che invece si arrendono ancor prima di mettersi in gioco. Trattandosi di un aspetto che ha a che fare anche con le emozioni, il consiglio è come sempre quello di controllare anche il profilo dell’ascendente del segno che interessa in modo da avere un quadro più completo della situazione.

Oroscopo: scopri quali sono i segni che non si arrendono mai e quali sono quelli che lo fanno subito

Ariete – Quelli che non si arrendono almeno finché sono in corsa

Combattivi come pochi, i nati sotto il segno dell’Ariete sono persone abituate a lottare con tutte le armi che hanno a disposizione e tutto al fine do portare a casa la vittoria. Sebbene amino essere i primi in tutto, trovano piacevole anche il momento stesso della sfida, motivo per cui sanno essere combattivi dall’inizio alla fine e tutto senza alcuna battuta d’arresto. L’unico ostacolo è rappresentato da loro stessi perché se non si sentono coinvolti a mille sono in grado di mettere tutto da parte, diventando indolenti e dimenticando ogni buon proposito.

Toro – Quelli che se vogliono qualcosa non si arrendono

I nativi del Toro sono famosi per la loro pigrizia e per la scarsa voglia di impegnarsi in attività che non sentono proprie. Quando qualcosa ha a che fare con ciò che gli sta più a cuore, però, ecco che la loro grinta viene fuori mettendoli nella condizione di affrontare qualsiasi situazione. In tal caso, armati di infinita pazienza e di tanta voglia di fare sono pronti a tutto e non sembrano conoscere la resa. La loro combattività si eleva al massimo e li spinge sempre un passo avanti rendendoli di fatto persone disposte a tutti fuorché alla resa.

Gemelli – Quelli che si arrendono al 50%

I nati sotto il segno dei Gemelli si trovano spesso a metà strada quando si parla di combattività. Sebbene caratterialmente abbiano tutti gli strumenti idonei per essere persone in grado di non arrendersi mai, si trovano spesso e volentieri a dover fare i conti con un’impulsività di fondo che li spinge a vivere le varie situazioni in modo variabile. Se in alcuni contesti possono risultare determinati come pochi altri, ci sono situazioni nelle quali, più emotivi che mai, finiscono con l’arrendersi subito. Ciò alle volte può dipendere da una forma di insicurezza che li spinge a non mettersi veramente in gioco e altre ad una mancanza di voglia che li porta a non addentrarsi in situazioni che sentono poco affini con il loro modo di essere. Come sempre difficili da capire, tendono quindi a scegliere come agire solo in base a come si sentono.

Cancro – Quelli testardi ma che si arrendono relativamente presto

Benché per certi versi i nativi del Cancro siano tra i segni zodiacali più testardi tra tutti, si può dire che quando si tratta di lottare per qualcosa tendono a buttare la spugna molto presto. Ciò dipende in parte dalla loro indolenza e in parte dalla paura di un risultato in grado di deluderli. Se non sono più che certi del risultato, infatti, non ritengono utile impegnarsi e preferiscono passare il loro tempo facendo cose più piacevoli. Vederli combattere senza mai arrendersi è quindi quasi una rarità ma quando accade sanno investire ogni energia residua al fine di dare il meglio di se per portare a casa la vittoria.

Leone – Quelli che non si arrendono

I nati sotto il segno del Leone vivono nel presente per il quale sono disposti ad impegnarsi a tutto tondo. Per loro, il raggiungimento degli obiettivi è uno degli aspetti più importanti della loro vita e visto che i traguardi in campo professionale sono ciò che secondo loro li definisce, si può dire di loro che sono tra i segni zodiacali che non si arrendono mai. Fare altrimenti rappresenterebbe infatti uno smacco che non sarebbero in grado di fronteggiare e che li farebbe sentire costantemente in errore. Impegno prima di tutto quindi, specie se la posta in gioco è tale da dargli dei riconoscimenti di un certo tipo. Altro aspetto per loro decisamente importante.

Vergine – Quelli che si arrendono quando si stufano

I nativi della Vergine amano fare solo ciò che reputano degno di nota. Per questo motivo non sono soliti lottare per qualcosa e quando lo fanno risulta quasi impossibile prevedere quanto tempo riusciranno ad andare avanti. Questo modo di essere li rende spesso incapaci di lottare per le cose in cui credono e pertanto dediti ad arrendersi fin troppo facilmente. Si tratta di un aspetto del quale sono razionalmente consapevoli ma che ciò nonostante non riescono a cambiare, probabilmente perché di base non sono abbastanza motivati a farlo.

