Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri i programmi che i principali canali in chiaro vorrnno proporti per la prima serata di oggi. Arriva il palinsesto tv!

Siete pronte per una nuova serata in compagnia di divano e tv? Tra film, serie e programmi di approfondimento non ci sarà che l’imbarazzo della scelta nel determinare quale sarà il miglior intrattenimento per la serata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Giulia Michelini Amici di Maria De Filippi: figlio, altezza, marito e tante altre notizie

CheDonna.it vi aiuta nella selezione fornendovi un elenco completo dei programmi che i principali canali in chiaro vi proporranno.

A voi non resta che consultarlo e decidere poi quale sarà maggiormente nelle vostre corde.

Che palinsesto televisivo sia allora e buona serata!

Se vuoi restare aggiornata sul palinsesto televisivo giorno dopo giorno CLICCA QUI!

Stasera in tv: palinsesto martedì 2 luglio

Rai Uno – The Resident – Stagione 1 Episodio 4 – Crisi d’identità (Telefilm)

Il bene e il male della vita in un tipico ospedale americano viene raccontato grazie alle vicende di tre medici in diverse fasi della loro carriera e di una giovane e determinata infermiera.

Rai Due – Squadra Speciale Cobra 11 – Stagione 5 Episodio 1 – Caduta libera (Telefilm)

Una serie di colpi messi a segno da un gruppo di paracadutisti si interrompe bruscamente quando uno di loro si schianta in autostrada, provocando una serie di scontri a catena tra le auto.

Rai Tre – Storie Maledette – Quel colpo che arriva al cuore (Inchiesta)

Va in onda la seconda parte dello speciale in due puntate dedicato alla morte di Marco Vannini raccontata da colui che ne risulta al momento essere il colpevole, Antonio Ciontoli, intervistato dalla conduttrice.

Rete Quattro – Freedom oltre il confine (Show)

Roberto Giacobbo prosegue nel suo impegno di divulgazione puntando ancora una volta sui suoi elementi distintivi: presenza sul campo, incontri con i testimoni dei fatti, grandi personaggi e tante domande.

Canale Cinque – Rosy Abate – 2a Puntata (Miniserie)

La situazione si fa sempre più difficile per Rosy, con Francesco (Paolo Bernardini) morto mentre cercava di aiutarla nell’affare con i Marsigliesi e i fratelli Mirko (Fulvio Pepe) e Stefano (Fiodor Passeo) Sciarra scappati con la droga. La Abate però saprà tirare fuori la grinta e, con feroce determinazione, si metterà sulle tracce degli Sciarra con l’unico obbiettivo di scoprire dove si trova Leonardino (Francesco Mura). Peccato che anche l’ira di Jean Bastelica si sia destata una volta appreso della morte del figlio Simon.

Italia Uno – Transformers 3 (Film)

Prosegue la complessa amicizia tra Sam Witwicky, oramai divenuto adulto, e il robot Optimus Prime, il tutto mentre gli Autobot e i Decepticon continuano ad operare sulla Terra e Shockwave governa Cybertron.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Marco Vannini chi era: età, morte, processo e sentenza

La7 – In onda (Attualità)

David Parenzo e Luca Telese conducono un programma di approfondimento che scandaglia l’attualità più stringente.

Tv8 – Fantozzi in paradiso (Film)

Ottavo capitolo di una delle serie italiane più fortunatamente e celebri di sempre, che vede questa volta le disavventure del ragioniere più celebre di sempre, perseguitato dalla sorte avversa persino in paradiso.

Nove – La vacanza perfetta – Maremma (Documentario)

Francesco Facchinetti ci accompagna alla scoperta di un’altra delle destinazioni turistiche piu’ affascinanti d’Italia: la Maremma.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI