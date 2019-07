Nella giornata di mercoledì atteso un meteo in prevalenza instabile durante il pomeriggio in particolare al settentrione con diffuse piogge e temporali. Decisamente più estiva la situazione al centro-sud.

Dopo il passaggio dell’anticiclone africano che ci ha mandato ko per qualche giorno, torna a cambiare il clima sull’Italia. Dal prossimo fine settimana le tanto attese correnti di aria fresca dovrebbero raggiungere il nostro Paese e portare con sé delle piogge e un calo della colonnina di mercurio. Insomma, se ancora questo martedì abbiamo vissuto un tempo da deserto con picchi di temperature fino a 38°C , domani almeno al nord si tornerà a respirare. Non mancheranno infatti rovesci e piogge varie.

Secondo le più recenti previsioni nei giorni a venire l’instabilità di avvertirà soprattutto nelle ore pomeridiane e in particolare sulle regioni del centro-nord. Tra lunedì e martedì prevista anche un’ intensa perturbazione che costringerà tutti a tirare fuori gli ombrelli.

Per sapere che tempo farà e altre curiosità cliccate qui

Le previsioni del 3 luglio nel dettaglio

Il cielo al nord

Chi si trova al nord dello Stivale avrà a che fare con acquazzoni e temporali specialmente durante le ore pomeridiane tranne che sulle coste della Liguria, la Romagna, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Particolarmente intensi saranno i fenomeni sulle Alpi, le prealpi e le vicine pianure.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali atteso un meteo in prevalenza sereno sin dal mattino. Qualche nuvoletta potrebbe presentarsi al pomeriggio nelle aree appenniniche. Tra la sera e la notte di nuovo condizioni di asciutto e sereno. Sulla Toscana tempo perlopiù stabile durante il giorno con prevalenza di sole un po’ ovunque nelle ore diurne non fosse per possibili temporali sulle zone dell’Appennino Tosco Emiliano. Clima asciutto alla sera su tutti i settori con cieli limpidi.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole prevista stabilità con cieli limpidi o poco nuvolosi in mattinata, Al pomeriggio potrebbero arrivare qualche nuvola nell’entroterra e dei temporali. Sole invece lungo le coste. Cieli tersi alla sera e di notte un po’ ovunque. Sulla Calabria spazi di sereno ampi durante il giorno. Temporali a carattere locale sono attesi al pomeriggio sulla Sila. Cieli sereni o poco nuvolosi alla sera sia sulla costa, sia sulle aree interne.

Le temperature minime saranno stabili, mentre le massime dovrebbero calare.

