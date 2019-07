Maschera per capelli secchi: la ricetta da fare a casa-VIDEO

Maschera per capelli secchi: la ricetta naturale a base di uovo da fare a casa. Proteggi la tua chioma dai raggi UV e dall’inquinamento atmosferico. Procedimento e ingredienti nel VIDEO

La Maschera per capelli secchi è ciò che ti ci vuole se hai capelli tendenzialmente secchi e sfibrati con doppie punte. La ricetta video è l’ideale per proteggere i tuoi capelli dai raggi ultravioletti del sole ma anche per ridare vigore e lucentezza ad una chioma spenta

Leggi anche: Curare i capelli con l’uovo si può: le maschere per te

La maschera applicata sui capelli prima del lavaggio una volta la settimana darà nuova linfa ai tuoi capelli rovinati e fragili

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI