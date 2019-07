Il grano saraceno è uno pseudo cereale molto conosciuto ed apprezzato. Scopriamone insieme le proprietà, le eventuali controindicazioni e tutte le curiosità che lo riguardano.

Il grano saraceno è una sorta di pseudo cereale in quanto non appartenente alla famiglia delle graminacee. Originario delle regioni asiatiche viene coltivato anche in Italia e si può utilizzare come un normale cereale. Privo di glutine, è noto per apportare diversi benefici all’organismo, tuttavia come ogni alimento può avere anche delle controindicazioni. Scopriamo quindi tutto quello che c’è da sapere sul grano saraceno, partendo dai valori nutrizionali e proseguendo con i benefici e i vari utilizzi in cucina.

Tutto sul grano saraceno: proprietà, controindicazioni, curiosità e ricette

Il grano saraceno è una pianta erbacea che appartiene alla famiglia delle Poligonacee. Solitamente consumato per lo più nella stagione autunnale e invernale è un alimento ricco di sostanze preziose che consente di avere un’alimentazione più varia e meno incentrata su farine raffinate. Non trattandosi di un cereale è infatti al di fuori di certe regole e si può considerare più simile alla quinoa o agli pseudo cereali. Ottimo per la salute, è noto per donare energia pronta, aiutando a superare gli stati di affaticamento. Pur non esistendo una dose giornaliera indicata, il consumo mediamente consigliato è quello di circa 60/70 grammi.

Calorie e valori nutrizionali

In media 100 grammi di grano saraceno apportano 315 calorie e contengono 62 grammi di carboidrati, 12,4 grammi di proteine e 3 di lipidi. Il grano saraceno è inoltre ricco di potassio (450 mg), fosforo (330 mg), calcio (110 mg) e ferro (4 mg). Contiene inoltre la vitamina A, la J e quelle del gruppo B. Si aggiungono poi arginina, lisina e altre sostanze benefiche per l’organismo. Del tutto privo di glutine si presenta come un alimento indicato a chi è intollerante o allergico. Tra le altre cose è anche naturalmente privo di colesterolo.

Proprietà e benefici

Il grano saraceno apporta diversi benefici all’organismo. Tra questi, i più noti sono:

Dona energia grazie ai minerali che contiene

È un ottimo antiossidante

Protegge l’apparato circolatorio sia negli adulti che nei bambini

Combatte gli stati di affaticamento

È un rimineralizzante

Aiuta a controllare la pressione alta

Tiene a bada il colesterolo

Mantiene regolari i livelli di zuccheri nel sangue

Fa bene a pelle e capelli

Promuove il transito intestinale

Funge da diuretico

Aiuta a perdere peso

Aiuta a prevenire i calcoli biliari

Controindicazioni

Il grano saraceno non ha particolari controindicazioni ma avendo proprietà antiemorragiche può essere sconsigliato in cui segue una terapia anticoagulante. Per questo motivo è preferibile consultarsi con il proprio medico curante. Allo stesso tempo, se si è allergici al nichel è bene ricordare che questo alimento ne contiene in abbondanza, motivo per cui prima di assumerlo è meglio informarsi con l’allergologo evitandolo durante diete specifiche.

Come mangiare il grano saraceno e curiosità

Il grano saraceno è un alimento che può essere consumato sotto diverse forme e che si presta quindi ai più svariati consumi. In commercio lo si può trovare in chicchi ed in tal caso può essere preparato come la Quinoa, l’orzo o gli altri pseudo cereali. Esiste anche sotto forma di pasta (sono famosi sia i pizzoccheri che i soba giapponesi) o di altri prodotti come pane e biscotti. Con la sua farina si possono preparare pancake e dolci casalinghi. Molto apprezzata è anche la polenta di grano saraceno.

Andando alle curiosità

Il grano saraceno ha un indice glicemico che si attesta sui 50 e che è quindi simile a quello del riso integrale.

Quando si trova sotto forma di pasta o di altri prodotti è sempre bene controllare gli ingredienti perché spesso viene mescolato con altri, come ad esempio la farina.

Il grado saraceno è molto usato in Giappone, in particolare per un tipo di pasta molto apprezzato ovvero i soba, a base di questo grano e spesso preparati ancora a mano e in modo tradizionale.

