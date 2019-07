Anche i costumi da bagno devono esser acquistati nell’ottica di valorizzare la silhouette così da apparire sempre al meglio ed evitare di invecchiare anzitempo.

Chissà perché ma spesso dimentichiamo che i costumi da bagno, siano essi bikini o interi, sono a loro volta capi d’abbigliamento e, in quanto tali, vanno selezionati con un unico obbiettivo: valorizzare la silhouette.

Un modello non vale certo l’altro e scegliere quello sbagliato equivale ad appesantire la figura, oscurare le forme e, purtroppo, farci invecchiare anzitempo.

Analizzando con cura le varie forme del corpo possiamo scoprire quali sono i modelli di costumi che invecchiano e quali invece sono i migliori da scegliere per apparire sexy e impeccabili.

Vediamo allora insieme quali costumi da bagno prediligere e quali invece tenere ben alla larga.

Costumi da bagno: quali evitare in base alla silhouette

Secondo una mentalità tipicamente femminile, l’occhio tende a cadere e concentrarsi sempre sui punti deboli del nostro corpo. Peccato però che quando si tratta di abbigliamento occorrerebbe ragionar esattamente sui punti opposti, quelli forti e da valorizzare.

Anche i costumi da bagno vanno selezionati dunque allo scopo di attirare l’attenzione sulle parti della figura che ci valorizzano di più. Colori vivaci o fantasie allegre e sgargianti sono ad esempio degli ottimi strumenti per calamitare lo sguarda là dove desideriamo, mentre ricami, fiocchi, balze e rouches saranno l’ideale per aggiungere volume a un seno un po’ piccolino o a fianchi un po’ piatti. Tessuti increspati e drappeggiati saranno invece perfetti per mimetizzare le zone con qualche “volume” di troppo.

Ma come applicare tutto ciò alle varie tipologie di fisico? Scopriamolo subito.

Fisico a pera – Seno e il torace minuti ma fianchi, gambe e lato B importanti esigeranno un abile gioco di volumi per riequilibrare la figura. Scegliete allora modelli di costumi da bagno con imbottiture e dettagli sul seno come ricami, decori, balze e rouches: un triangolo o un reggiseno a fascia potrebbero esser perfetti. Per gli slip invece la parola d’ordine sarà linee semplici.

Fisico a mela – Un po’ di pancetta di troppo sarà in questo caso facilmente attenuata da linee semplici, mentre il lato B un po’ anonimo verrà esaltato da slip con balze, rouches e fantasie colorate. Per la parte sopra via libera a scolli a V, tagli incrociati e monospalla.

Fisico a clessidra – Seno florido e fianchi provocanti circondano un vitino da vespa tutto da valorizzare. Meglio non arrischiarsi ad aggiungere volume: se si vuole qualche cosa di più eccentrico potrebbe esser una buona idea puntare sul vintage, un un bikini a vita alta tornato di moda come mai prima. Sempre meglio però mantenersi su un sobrio tinta unita.

Fisico a rettangolo – Questa figura proporzionata, tendenzialmente androgina e con poche curve potrà approfittare di costumi ricchi di dettagli, perfetti per aggiungere volume sia sul seno che sui fianchi. Via libera dunque a balze, rouches, drappeggi e fantasie colorate.

