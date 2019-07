Un menu completo per pranzo e cena che vede come protagonista la mortadella. Ricette gustose, semplici da preparare e che conquisteranno grandi e piccini.

La mortadella, un prodotto tipico del bolognese si prepara con carni di suino scelte diventando uno dei salumi più amati nel nostro paese e anche all’estero. Ecco per voi un menu per pranzo e cena che la vede protagonista come ingrediente principale di diverse ricette.

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Cosa cucino oggi? Il menu completo con lo zafferano-VIDEO-

Il consiglio del giorno

La mortadella è un salume molto amato e che si presta a diverse preparazioni in cucina. Gustata in mezzo a due fette di pane fragrante è ottima, ma arricchisce qualsiasi piatto in modo corposo. Si può addirittura gustare sulla piastra o cotta alla brace ed è un ingrediente anche molto economico e alla portata di tutti. Scopriamo tutte le video ricette che abbiamo selezionato per voi!

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria cucina, clicca qui!

Cosa cucino oggi? Il menu completo per il pranzo con la mortadella

Cosa cucino oggi? Il menu completo per la cena con la mortadella

->>>GUARDA ANCHE:

Cosa cucino oggi? Il menu completo con l’uvetta-VIDEO-

Caprese che passione, ma questa ha una marcia in più

Melanzane e yogurt greco, un matrimonio perfetto in cucina

Paella ai gamberoni e Paella colorata fredda: 2 ricette estive

Peperoni, che passione. Due ricette per fare un figurone

Insalata d’estate, tre fresche ricette

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI