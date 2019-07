Scopri 11 cose che fai a causa dell’ansia che solo le persone ansiose possono capire.

Avere un pò di ansia è naturale e normale, ma quando diventa eccessiva l’ansia può rivelarsi una trappola. I disturbi d’ansia sono molto variabili, possono passare da un attacco di panico ad una costante fobia e invalidare chi ne soffre.

Nei paesi sviluppati, i disturbi d’ansia colpiscono prevalentemente le donne, ma possono colpire chiunque indipendentemente dall’età, dal sesso o dal background culturale. Ecco 11 cose che indicano che dietro un’atteggiamento percepito strano in realtà c’è una sofferenza di ansia.

Ecco 11 cose che fai a causa dell’ansia e la gente non capisce

1 – Rifiuti un invito anche quando vuoi davvero uscire:

A volte l’ansia può essere così scoraggiante e debilitante da non permetterti di raccogliere abbastanza energia per uscire. Anche se sei eccitato per l’evento, che attendi da molto, quando il giorno arriva e l’ansia è in pieno vigore, ti rifiuti. Non vuoi essere un fastidio per nessuno e disdici all’ultimo momento.

2 – Pensi a cose alle quali gli altri non pensano:

Pensi di tutto e sei sempre incerto e nel dubbio. A volte le cose che pensi non incrociano mai la mente di coloro che non soffrono di ansia. Il solo ripensare ad una conversazione avvenuta la scorsa settimana o al modo in cui il tuo capo ti ha guardato qualche giorno fa può causare attacchi di panico e ansia.

3 – Sveglia presto la mattina anche se ti senti stanco:

Hai problemi a dormire ed è difficile per te dormire perché pensi sempre tanto. La tua mente non dorme mai e preferisci svegliarti presto per mettere tutto a posto e fare tutto. Dormire è una vera sfida per te perché non puoi calmare la tua ansia una volta sveglio.

4 – Pensi sempre al peggio:

Anche prima di fare le cose, pensi sempre al peggio. Non puoi uscire o viaggiare perché pensi che tutto andrà storto e temi gli incidenti. Quando ti ammali, ti senti terrorizzato e pensi di avere una malattia molto grave. Può sembrare ridicolo agli altri, ma per te è una vera fonte di ansia.

5 – Ripeti ripetutamente le conversazioni nella tua testa:

Cerchi di evitare discussioni e confronti a tutti i costi, poiché ciò può peggiorare la tua ansia. Se inizi e finisci una discussione che può sembrare un semplice punto di vista al tuo interlocutore, tu continui a pensare e ripensare a tutto ciò che è stato detto e fatto e hai ancora paura di aver ferito o detto qualcosa di brutto all’altra persona.

6 – Ti preoccupi di più quando le persone ti dicono che sono preoccupate per te:

Quando affronti un attacco di ansia, le persone vengono da te per calmarti e allevarti, ma questo peggiora solo la tua ansia. Pensi che se queste persone sono preoccupate, devi preoccuparti ancora di più per te stesso.

7 – Pensi che è sempre colpa tua:

Ti arrabbi sempre quando le persone non rispondono subito e pensi che sia tutta colpa tua. Generalmente, le persone che non soffrono di ansia non considerano questo un problema.

8 – Ti deprimi quando si parla del futuro:

Per te, parlare del futuro è un enorme innesco per l’ansia. Tu odi quando le persone ti chiedono se hai piani e non vuoi che parlino del loro futuro perché senti che non stai seminando abbastanza bene.

9 – Confronti il successo con persone della stessa età:

Tu vai in giro per i social network e vedi che le persone della tua età hanno ottenuto il lavoro dei loro sogni e tu ti paragoni. Questa situazione non fa che peggiorare la tua ansia.

10 – Pensa ai tuoi errori:

Se commetti un errore al lavoro, può turbare la tua giornata e anche la tua settimana. Cerchi sempre di fare del tuo meglio, ma quando commetti un errore, metti in discussione tutto.

11 – Ti senti esausto mentalmente e fisicamente:

Alcuni giorni, la tua ansia può giocare brutti scherzi. Ti senti davvero esausto e non riesci a fare altro che stare a letto. A volte preferisci prenderti qualche giorno di riposo e riposare perchè senti che la tua mente e il tuo corpo sono davvero molto stanchi.

