Temptation Island 2019: Sabrina tradisce Nicola nella seconda puntata? Il fidanzato si lascia andare ad un duro sfogo: “a 42 anni sta facendo…”.

Storia in crisi per Sabrina e Nicola? La coppia di Temptation Island 2019 non vivrà un bel momento nella seconda puntata, in onda oggi, lunedì 1 luglio, in prima serata su canale 5. Nicola, in particolare, chiamato insieme agli altri fidanzati nel Pinnettu, si ritrova di fronte ad un filmato della fidanzata che non avrebbe mai voluto vedere.

Temptation Island 2019, Nicola contro Sabrina: “a 42 anni sta facendo una figura di mer*a”

Nel filmato, si vede Sabrina raggiungere la casa dei single. Non si sa con quale tentatore si sia intrattenuta anche se, probabilmente, potrebbe trattarsi di Giulio Raselli con cui il feeling è stato immediato. Il video pubblicato su Instagram non svela molto altro anche se mostra la reazione di Nicola che si sfoga con gli altri fidanzati. “Si è fumata il cervello. Prima di entrare qui non mi chiedevi determinate cose. Non me ne frega niente. Io da qui, uscirò a testa alta. Chi sta facendo la figura di me**a è lei, a 42 anni…”, sbotta Nicola.

Sabrina, dunque, ha tradito davvero Nicola? Già durante il primo appuntamento di Temptation Island 2019 erano stati evidenti i problemi della coppia che ha deciso di partecipare al programma per risolvere i dubbi di lei, timorosa che, a lungo andare, la differenza d’età possa essere un problema.

“Sono arrivata a un punto in cui devo capire se troncarla qua, oppure costruirci qualcosa. Io ho visto solo un video, ma a me quel video è rimasto impresso. Sentire il giudizio di altre persone che stanno in questo momento accanto a lui, mi dà la percezione che lui non riesca ad emergere, determinando un giudizio negativo su di lui e, di conseguenza su di me. Perché le persone si chiedono come faccia una donna adulta come me a stare con una persona più giovane e priva di interesse così?“, ha detto Sabrina durante il primo falò.

