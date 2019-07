Meteo martedì 2 luglio: continua l’ondata di caldo sull’Italia

Nella giornata di martedì atteso un meteo stabile e sereno lungo tutta la Penisola sebbene potrebbero verificarsi delle piogge sulle Alpi tra il pomeriggio e la sera.

Ancora caldo. Molto caldo sull’Italia anche in queste prime giornate di luglio. Sempre a causa dell’anticiclone africano le temperature resteranno ancora per un po’ superiori alle medie stagionali. Così dopo la calura che ha investito lo Stivale lunedì, pure domani l’alta pressione la farà da padrone. Da nord a sud i cieli saranno limpidi e solamente sulle Alpi nei prossimi due giorni potrebbe essere necessario l’ombrello nelle ore pomeridiane e serali.

Secondo le più recenti previsioni il clima dovrebbe proseguire all’insegna della stabilità con la colonnina di mercurio alta pur non in eccesso come la scorsa settimana. Verso mercoledì potrebbero arrivare dei rovesci al nord e al centro, ma ancora non vi è certezza.

Le previsioni del 2 luglio nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che abitano al nord del Paese avranno a che fare con una prevalenza di sole in mattinata, mentre al pomeriggio potrebbero arrivare dei temporali e degli acquazzoni in particolare sulle Alpi e sull’Appennino con probabili sconfinamenti nelle ore serali sulle aree pedemontane e prealpine. Piogge a carattere locale sul Veneto durante la notte.

Il cielo al centro

Chi si trova nelle regioni centrali incontrerà un meteo perlopiù stabile e soleggiato durante il giorno non fosse per qualche nuvola innocua sull’Appennino specialmente al pomeriggio. Di nuovo asciutto tra la sera e la notte quando il cielo sarà terso e stellato. Sulla Toscana attese schiarite ampie al mattino e nel corso del pomeriggio sia sulle coste, sia nelle zone interne. Alla sera confermate la condizioni di complessiva stabilità.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole complessiva stabilità con spazi di sereno ampi in mattinata, mentre al pomeriggio potrebbero presentarsi delle nuvolette in più specialmente sulle aree interne pur senza particolari fenomeni. Cieli di nuovo tersi alla sera e di notte un po’ ovunque. Sulla Calabria prevista complessiva stabilità con schiarite ampie al mattino e durante il pomeriggio un po’ ovunque. Alla sera tempo sereno ovunque.

Le temperature sia minime, sia massime saranno stabili al centro-nord, mentre in leggero aumento nel meridione.

