Francesco Monte incredibile scoop, ecco chi è la sua donna che ha fatto perdere la testa all’ex gieffino. Tutto in un video

Francesco Monte da qualche giorno è stato preso di mira dai followers su Instagram per aver concluso la sua storia d’amore con Giulia Salemi. In molto, infatti, si chiedono come mai il gieffino abbia deciso di lasciare cosi all’improvviso la sua compagna.

In un primo momento la causa della fine della loro relazione si era attribuita alla “notte brava” con la modella Maria Josè, poi si era parlato di una storia con la bellissima giornalista Diletta Leotta ma adesso è comparsa una nuova donna. Si tratta di Isabella De Candia una modella e sua coetanea, sarebbe lei la donna avvistata in questi giorni insieme a Francesco Monte

Leggi anche >>> Emma difende Carola Rackete e viene coperta di insulti – Video

Leggi anche >>> Temptation Island 2019: Sabrina tradisce Nicola? “A 42 anni sta…”

Leggi anche >>> La Fiordelisi difende Chiofalo: “lui violento?” VIDEO

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI