Contornati di persone che sprigionano energia positiva ed evita le persone negative o almeno adotta queste tecniche per non farti contagiare.

L’energia positiva è ottimista, ha idee positive, una gioia di vivere e mette le cose in prospettiva e non lascia il posto alle idee nere. A differenza dell’energia negativa che solitamente deriva da una combinazione di stress, stanchezza, sovraccarico e frequentazione di persone con idee negative, qualcosa che mobilita tutta la tua energia e genera effetti negativi sulla tua salute.

Il termine “simpatia” si riferisce alla comprensione tra le persone ed è definito come la capacità di provare compassione per gli altri.

“Empatia”, d’altra parte, è un sentimento molto più profondo che è caratterizzato sia dalla comprensione che dalla condivisione delle emozioni di un’altra persona. In altre parole, una persona empatica sente l’influenza delle stesse sofferenze e le stesse pene di chi le sente veramente. Molto spesso, queste persone assorbono le emozioni negative di coloro che li circondano e questo influenza il loro stato mentale, spirituale e fisico.

Probabilmente sai quanto una persona negativa può essere depressa e sembrare che voglia che il mondo intero si unisca alle sue lamentele. In effetti, i suoi sentimenti sono così forti e pesanti che la persona negativa cerca di condividere questo pesante fardello con tutti, il che ti fa cadere in questa trappola emotiva e ti ritrovi sempre meno a rimanere positivo. Ecco perché imparare a proteggersi da un fastidio così negativo è una cosa molto importante perché rischi di compromettere non solo la salute fisica, ma anche il morale.

Se vuoi essere informato su tutte le novità su Curiosità & Benessere CLICCA QUI

Ecco 5 modi migliori per non lasciarti contaminare dalle energie negative:

1-Sapere come dire “no” quando è necessario:

La generosità è una qualità umana, ma sapere come gestirla è altrettanto importante. Assicurati di non essere troppo gentile con le persone che non lo meritano davvero. Sappi come impostare i tuoi limiti e libera il tuo tempo. Abbi il coraggio di scegliere le persone a cui dedicare parte del tuo tempo e ascoltarle. È la tua vita e il tuo tempo personale, quindi mostra i tuoi limiti e sii sincero se inizia a disturbarti o dispiacerti.

2-Evita le persone che si lamentano tutto il tempo

Sono anche chiamati “eterni insoddisfatti”. Questa espressione si riferisce a persone scontrose con una personalità parassitaria che si nutre della vostra attenzione e compassione. Anche se all’inizio il tempo con loro sembra bello, finisce per esaurire la tua energia e ti sfinisce. A volte è bene sostenere chi è nel bisogno, ma impara a smettere quando i tuoi sforzi iniziano a diventare eccessivi. Non sei responsabile dei problemi degli altri, specialmente quando queste persone cercano l’attenzione piuttosto che risolvere i loro problemi.

3-Avere il controllo delle tue emozioni:

Tu sei l’unico responsabile per i tuoi pensieri e le tue emozioni. Finché ti rifiuti di ascoltare le lamentele degli altri, la tua percezione è sulla strada giusta. Una volta che inizi a essere responsabile dei tuoi sentimenti, ti liberi dalla dipendenza degli altri. Quindi, scegli le situazioni che ti danno una buona energia. Prendi le giuste decisioni che ti daranno un tocco di positività per te e la tua vita in generale.

4-Non devi piacere a tutti

Se qualcuno condivide con te le sue frustrazioni o cerca di destabilizzarti, non farti ingannare. Se lo fai sarai trascinato nel ciclo della negatività, perderai fiducia in te stesso e sarai più dipendente dalla tua opinione. Devi capire che ognuno ha opinioni, gusti e visioni diverse, il che significa che non tutti ti ameranno. Non sarai mai in grado di accontentare tutti. Per difendersi dalle emozioni negative delle persone, sii più Zen e concentrati su ciò che ti piace di più, sul tuo benessere. Sii in pace con te stesso e ama te stesso.

5- Ri-energizzare in natura:

Concentrarsi sulla natura è un buon modo per sostituire le energie caotiche che si accumulano. Fai qualche tipo di meditazione e ammira la bellezza e la semplicità del mondo naturale! Inspirare profondamente nell’aria fresca ed espirare. Concentrati sui piccoli dettagli (come il canto degli uccelli, la vista dell’orizzonte o lo spettacolo di un tramonto) che abbelliscono il quadro naturale in cui ti trovi. Questo semplice trucco ti aiuterà a purificare e cacciare le onde negative, così sarai immune alla negatività che si sta diffondendo nei tuoi immediati dintorni.

Ti potrebbe interessare anche >>>

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI