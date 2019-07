L’amore è un sentimento che ognuno prova a suo modo. Scopri i segni che amano in modo normale e quelli che, invece, amano troppo.

Amare è una delle esperienze più belle che si possano fare. Si sente il cuore battere a mille, ci si sveglia di ottimo umore e si passa l’intera giornata a fare pensieri positivi sulla persona amata. Quando si è ricambiati, poi, le cose vanno ancora meglio e la vita intera sembra sorridere così come tutto ciò che le gira intorno. L’amore è però anche una grande incognita che coinvolge le persone in modo sempre diverso. Se da un lato c’è chi ama troppo poco, dall’altro c’è invece chi tende ad investire fin troppo e chi pur restando in equilibrio tra le due realtà ha comunque dei modi personali di vivere il sentimento. Visto che anche il modo di amare può dipendere dall’influenza che le stelle hanno su di noi, dopo aver visto quali sono i segni dello zodiaco più invidiati e quali sono i segni più amati, oggi scopriremo quali sono i segni zodiacali che in una relazione amano troppo. Visto che si tratta di qualcosa che ha molto a che fare con il modo di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente in modo da avere un quadro più preciso della situazione.

Oroscopo: I segni che amano troppo e quelli che invece, amano in modo del tutto diverso

Ariete – Quelli che amano in modo alternato

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone molto concentrate su se stesse. Sebbene amino lasciarsi trascinare dalle emozioni, non rientrano tra coloro che amano troppo. Pur seguendo spesso l’istinto e avendo momenti in cui sembrano disposti a tutto per la felicità della persona che amano, tendono infatti a bilanciare il tutto con una dose di sano egoismo per la quale così come danno finiscono anche con il pretendere. Questo fa si che in amore, alla fine dei conti, risultino in qualche modo bilanciati o, se proprio vogliamo dirla tutta, appaiano un po’ alternanti. Un modo di fare che li rispecchia in toto e con il quale si sentono perfettamente a proprio agio.

Toro – Quelli che amano quanto basta

I nativi del Toro sono solitamente molto concentrati sui sentimenti e quando si innamorano di qualcuno, se si tratta di una storia importante, tendono a perdere anche la testa, dando molto più di quanto si potrebbe pensare. Nel lungo periodo, però, sanno anche tornare con i piedi per terra raggiungendo una sorta di equilibrio che li porta ad amare in modo bilanciato che per loro significa, equivalente a quanto amore ricevano. In realtà il tutto è meno calcolato di quanto non possa sembrare perché quando amano seguono molto l’andamento del rapporto così da sapersi sempre gestire. E se in relazioni appena iniziati possono apparire con il freno a mano o troppo accelerati, in quella che considerano per la vita, riescono a gestirsi al meglio, amando e ricevendo amore in modo costante ma senza mai perdere di vista se stessi e le proprie esigenze.

Gemelli – Quelli che amano un po’ troppo e un po’ troppo poco

Sempre fedeli a se stessi i nati sotto il segno dei Gemelli hanno un modo di amare tutto loro e spesso difficile da comprendere. Quando sono coinvolti finiscono infatti con il lasciarsi andare, perdendo ogni freno e dando quanto più possono alla persona che gli interessa. Basta davvero poco però per farli frenare e cambiare direzione. Se il rapporto inizia ad annoiarli, ad esempio, possono arrivare a prendere pian piano le distanze dando sempre meno amore senza però smettere di pretenderne. Il loro modo di provare e dare sentimenti risulta quindi piuttosto sbilanciato e sempre in linea con il loro modo di sentire che variando molto spesso non riesce mai ad essere stabile. Si potrebbe dire, insomma, che amare per loro è come andare sulle montagne russe, nel vero senso della parola.

Cancro – Quelli che amano abbastanza

I nativi del Cancro sono persone romantiche e molto interessate all’amore e alle sue dinamiche. Quando provano un sentimento finiscono quindi con il lasciarsi trasportare cercando di dare quanto più possono. Per loro, però, amare ha spesso un significato diverso da quello che possono attribuirgli gli altri e ciò si traduce in atteggiamenti romantici, parole dolci e momenti da vivere in coppia come se si fosse in un film. Molte volte, cose come comprensione, assistenza e complicità possono però venire a mancare o essere disattese per svariati motivi e questo, ovviamente, può portare determinati limiti nel rapporto. Un problema che fortunatamente i nativi del segno non si fanno perché per loro la cosa più importante non è quanto o come amano ma quanto amore possono ricevere dalla persona con la quale stanno.

Leone – Quelli che amano in proporzione a come vengono amati

I nati sotto il segno del Leone tendono ad amare in proporzione a quanto ricevono. In questo modo non si sentono mai né in difetto né con la necessità di pretendere di più dal proprio partner. Se ricevono tantissimo amore saranno quindi disposti a ricambiare con altrettanta enfasi ma senza mai correre il rischio di amare troppo. Ciò dipende dal fatto che, prima di tutto, sono da sempre innamorati di se stessi e ciò fa si che i loro sentimenti risultino in qualche modo controllati. Ciò nonostante, quando si danno da fare sanno come far sentire importante la persona che amano e questo giova sicuramente al rapporto innescando un scambio proficuo di attenzioni e di sentimenti.

Vergine – Quelli che amano razionalmente

I nativi della Vergine faticano ad essere persone che amano troppo e questo perché anche nei sentimenti non possono fare a meno di far emergere il loro lato razionale. Questo aspetto ovviamente ne limita molto gli slanci ma non gli toglie la possibilità di far sentire comunque amate le persone con le quali stanno. Per loro amare è qualcosa di naturale ma che deve essere seguita da tanti fattori tra i quali ci sono compatibilità, comunità di intenti ed uno stesso percorso da seguire. Quando questi particolari ci sono tutti, riescono persino a lasciarsi andare a qualche slancio che va ben oltre ciò a cui normalmente sono disposti ad arrivare. Detto ciò, il loro modo di amare, per quanto esteso, sarà sempre controllato e mai esagerato.

Bilancia – Quelli che amano naturalmente

Per i nati sotto il segno della Bilancia, amare è qualcosa di naturale e che pertanto non andrebbe mai studiata a tavolino o controllata. Quando provano qualcosa per qualcuno preferiscono quindi seguire l’istinto ma nel farlo mantengono sempre la loro costante moderazione. Per quanto innamorati, quindi non saranno mai persone che arrivano ad amare troppo ma sapranno sempre come far sentire amato il partner, dedicandogli il giusto tempo e tutte le attenzioni delle quali avrà bisogno. Un modo di fare che si rispecchia anche nel modo di ricevere i sentimenti.

Scorpione – Quelli che amano molto

I nativi dello Scorpione sono spesso incapaci di stare nelle mezze misure. Per loro è tutto bianco o nero e l’amore non fa eccezione. Quando trovano la persona giusta, quindi, possono arrivare ad amare moltissimo spingendosi persino ad amare troppo e ciò perché la felicità delle persone a loro care viene sempre al primo posto. D’altro canto, più amore danno e più ne pretendono e a tutto ciò va aggiunto che se si sentono per qualche modo delusi il loro atteggiamento tende a cambiare di colpo, diventando più freddo e distaccato almeno fin quando non pensano di aver risolto la situazione. Si tratta insomma di un modo di amare costellato da alti e bassi e che per questo motivo si assesta su alti livelli ma senza sfociare mai nel troppo, a meno che non si tratti di un amore appena nato o di un periodo di tempo che sarà sempre limitato.

Sagittario – Quelli che amano il minimo indispensabile

Per quanto amino l’idea stessa dell’amore, i nati sotto il segno del Sagittario non sono soliti amare più di quanto sia loro richiesto e questo perché egocentrici come pochi tendono ad amare per prima cosa se stessi. A dirla tutta, quando si innamorano scelgono quasi sempre chi li ama in modo così scenografico da farli sentire importanti e ciò tende a restare una costante nel loro modo di essere. Per questo motivo si può dire che siano persone che generalmente amano in modo misurato e mai eccessivo ma che al contrario pretendono che ad amarli troppo siano gli altri.

Capricorno – Quelli che amano il giusto… secondo loro

I nati sotto il segno del Capricorno amano l’idea di amare e sono sempre convinti di amare molto e nel modo più corretto. In verità nel loro modo di amare c’è una base di egoismo che fa si che al di là delle apparenze, arrivino a privarsi di ben poco e solo di quanto effettivamente non gli pesa più di tanto. Per quanto gli piaccia mostrare di amare fin troppo, è più che evidente che anche dandosi tanto non superano mai certi limiti. Al contrario, spesso si trovano al centro di sentimenti molto forti che in qualche modo ammirano ma che non riescono a replicare con la stessa autenticità e intensità.

Acquario – Quelli che amano a modo loro

I nati sotto il segno dell’Acquario amano in modo così personale che stabilirne l’entità può risultare davvero difficile. Detto ciò è molto raro che arrivino a spingersi a sentimenti estremi e questo perché sono concentrati prima di tutto su se stessi e sui propri bisogni. Il loro modo di amare è quindi da considerarsi per certi versi atipico e per altri sopra le righe. A volte possono risultare distaccati, altri così coinvolti da avere con il partner un rapporto di quasi esclusività. La tendenza però sarà sempre quella di non arrivare ad estremismi in grado di farli soffrire poiché, dotati di amor proprio, hanno una capacità innata di frenarsi e di capire fin dove spingersi.

Pesci – Quelli che amano troppo

Ebbene si, i nativi dei Pesci sono tra quelli che amano troppo. Sentimentali come pochi, hanno un animo sensibile che li spinge a voler dare sempre il massimo, soprattutto alla persona che amano. Così, quando provano qualcosa di forte tendono a spingersi fin dove possono e a volte persino oltre. Incuranti del pericolo sono sempre pronti a dare il tutto e per tutto e anche scottandosi sembrano non indurirsi mai, riuscendo a ripetere le stesse azioni anche più e più volte. Soffrire quasi non gli fa paura se è lo scotto da pagare per sentirsi felici e per donare felicità a chi amano e tutto ciò si traduce in una forza di sentimenti così estrema da poter essere portata avanti solo da loro che, a dirla tutta, sanno farlo in modo quasi magistrale, probabilmente perché questo è anche l’unico modo in cui riescono ad amare senza mettere da parte il loro modo di essere.

