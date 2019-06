Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri grazie al palinsesto tv i programmi che i canali in chiaro proporranno per la prima serata di oggi.

Questa sera tra fiction, sport, film e programmi di approfondimento abbiamo veramente l’imbarazzo della scelta.

Ogni gusto troverà senza dubbio ciò che più gli corrisponde e noi vi aiuteremo in questa selezione proponendovi un elenco completo dei programmi che vi verranno proposti dai principali canali in chiaro.

Leggete allora con noi il palinsesto televisivo della prima serata di oggi e preparatevi per qualche ora in cui ricaricare le batterie prima dell’inizio della nuova settimana.

Buona visione!

Stasera in tv: palinsesto domenica 30 giugno

Rai Uno – Calcio – Europei U21 – Finale (Sport)

Anche per i Campionati Europei di calcio under 21 è arrivata la giornale dell’attesa finalissima. Udine è pronta ad accogliere la futura nazionale campione e la sua sfidante.

Rai Due – Ricatto ad alta quota (Film)

Le ripetute minacce di un senatore spingeranno un’agente dell’FBI a prendere una decisione importante che potrebbe costare persino la vita alla sua famiglia.

Rai Tre – Storie Maledette – Quel colpo che arriva al cuore (Inchiesta)

La prima di due puntate dedicate al caso dell’omicidio di Marco Vannini in cui la conduttrice intervisterà il principale accusato, Antonio Ciontoli.