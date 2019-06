I fiori ci attraggono e seppure il loro aspetto viene molto spesso associato alla fragilità, il loro simbolismo è pieno di significato e rivelazioni. Scopri cosa rivela di te il fiore che preferisci.



In natura o coltivati ​​nei nostri giardini, i fiori sono una manifestazione poetica di bellezza effimera, l’incarnazione di eleganza e fragilità. I loro petali, riflettono una delicatezza che si potrebbe quasi definire “spidery” e che conferisce al loro splendore un candore alle porte della divinità. Le rose, rosse o bianche, sono declinate attraverso una tavolozza di colori che inevitabilmente attira lo sguardo stupito di chi vi si sofferma.

Dimmi che fiore preferisci e ti dirò chi sei

Attraverso il tempo e la civiltà, i fiori si sono distinti come emblemi di amore, lutto o perdono. In effetti, il loro significato è intrinsecamente legato alla natura umana e alla sua evoluzione sulla Terra.

Per saperne di più, scegli uno dei seguenti fiori e scopri cosa rivela della tua personalità.

1. L’amaryllis

Proprio come questo fiore dalla bellezza capricciosa, tu trovi davvero il tuo buon umore solo durante le vacanze. Tutti possono contare su di te e sul tuo spirito particolarmente festoso con l’avvicinarsi del Natale, una stagione magica in cui puoi essere circondato dai tuoi cari e da tutti quelli che ti sono cari. Amato da tutti, non soccombi alla trappola di Narciso e la tua scelta è la prova inconfutabile. In effetti, la timidezza e la riservatezza che caratterizzano l’amaryllis sono i tratti più sorprendenti. Lungi dall’essere un freno al tuo sviluppo, sottolinea solo il tuo fascino discreto e la tua gentilezza.

2. Il fiore di giglio

Scegliendo il giglio confermi il tuo carattere dinamico, entusiasta e creativo. Grazie all’aura di positività che ti circonda, il tuo entourage non perde mai l’occasione di vederti o passare del tempo con te. Inoltre, i tuoi cari ti vedono spesso come fonte di ispirazione e come modello da seguire per prosperare nella vita. Di una bellezza pura e delicata, rifletti calma e serenità in ogni occasione. Ti rallenta un pò sul piano professionalmente ma non troppo.

3. La rosa

Di una bellezza formidabile, il tuo fascino è unanime tra quelli che incrociano il tuo cammino. Tuttavia, la tua natura onesta e genuina ti ha portato a sviluppare una totale intolleranza verso le persone ingannevoli e disoneste. Non esiti a mostrare il tuo disprezzo. Proprio come la rosa spinosa che ha attirato la sua attenzione, il tuo carattere è soggetto ad una dualità che si oppone alla dolcezza, l’ostilità. Quando una persona si avvicina troppo subentra il tuo essere cauto nonostante abbia scelto tu stesse di far entrare queste persone nella tua vita. A livello personale, sei sicuro di te stesso e delle tue scelte. In effetti, una volta presa una decisione, non puoi arrenderti o soccombere al dubbio.

4. La rosa nera

Di una bellezza insolita, sei davvero affascinante e questo, agli occhi di tutti. Il tuo fascino agisce magneticamente su coloro che ti circondano ed è quasi impossibile resisterti. Quindi, in ogni occasione, riesci a distinguerti senza alcuno sforzo. Unico e dotato di una notevole autenticità, tu imponi ammirazione e rispetto. È per questo motivo che finisci sempre in una posizione professionale superiore agli altri. Leader nato, il tuo carisma ispira la dedizione dei tuoi subordinati che generalmente supportano tutte le tue iniziative. Fai attenzione a non lasciare che la tua indipendenza abbia la precedenza sulle tue relazioni sociali e impara anche a fare il primo passo per costruire relazioni professionali, amichevoli o affettuose.

5. Il tulipano

Molto sensibile, a volte hai problemi a controllare le tue emozioni. Eppure la tua sensibilità è ciò che ti fa amare da tutti. In effetti, il tuo cuore mostra bontà esemplare. Le difficoltà della vita non cambiano la tua personalità dolce e benevola. In amore, sei una persona leale e alla disperata ricerca della felicità del suo partner. Sebbene tu possa essere indeciso prima di impegnarti, diventi la vera incarnazione della devozione una volta che sei in una relazione. I tuoi sentimenti tendono a crescere in modo esponenziale e ogni giorno è un’altra opportunità per dimostrare al tuo partner l’amore incommensurabile che gli porti.

6. L’orchidea

Proprio come l’orchidea la cui fioritura si estende a tutte le stagioni dell’anno, hai un carattere che si adatta a tutte le situazioni. Ti distingui per il tuo orgoglio e la tua determinazione e sei ammirato da tutti. Queste qualità ti permettono di raggiungere i tuoi obiettivi e completare tutti i tuoi progetti senza mai arrenderti. Per questo motivo, i tuoi cari ti vedono come un prezioso amico, specialmente quando sono alla ricerca di consigli saggi. Di fronte agli altri, mostri un carattere stoico e imperturbabile, ma a volte cedi al dubbio quando sei da solo.

