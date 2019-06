E’ giunto il momento per te di vedere se anche tu fai parte dell’elenco di 3 coppie astrologiche che fanno scoccare l’amore perfetto.

Sogni di trovare l’amore vero e di avere una relazione appagante ed equilibrata? Stai ancora pensando alla persona che ti farà innamorare? Sei stato spesso deluso da tutte le tue relazioni passate? O continui a cadere sulla persona sbagliata? Secondo l’astrologia, tutto questo è necessariamente dovuto alla scelta sbagliata che fai secondo il tuo segno zodiacale. Lo zodiaco influenza non solo i tratti del tuo carattere, il tuo temperamento ma anche la tua compatibilità con gli altri.

Astri, le tre coppie fatte l’uno per l’altra

Tutti sognano di incontrare la loro metà perfetta, con cui potranno condividere tutti gli eventi della loro vita quotidiana e anche terminare la loro vita. In questo articolo, scoprirai le 3 coppie dello zodiaco che conoscono un amore puro e perfetto.

1. Acquario (20 gennaio – 18 febbraio) e Pesci (18 febbraio – 20 marzo)

Gli acquari hanno una personalità molto forte. Sono sempre lì per aiutare le persone bisognose ed è proprio questa qualità che attrae maggiormente i pesci a causa della loro natura un pò cauta. Amano sempre essere sostenuti e nuotare in buona compagnia. Inoltre, questi due segni sono molto fedeli e sinceri in tutte le relazioni che intraprendono. I Pesci idealizzano il loro partner e questo è qualcosa che gli Acquariani desiderano sentire sopra ogni altra cosa. Sebbene questi due segni abbiano molte differenze di carattere,hanno anche un punto forte in comune: il rispetto e l’amore che nutrono l’uno verso l’altro.

2. Toro (20 aprile – 20 maggio) e Vergine (23 agosto – 22 settembre)

I nati sotto il segno del Toro sono esperti della vita. Vogliono essere molto realisti e sanno come prendere le giuste decisioni anche nelle peggiori situazioni. Sono noti per il loro carattere solido e sono molto apprezzati per questo. La Vergine a sua volta è molto discreta nelle loro azioni e gesti, sono molto attenti al loro rapporto d’amore dato il loro debole per la perfezione. La relazione d’amore tra questi due segni si distingue per elementi forti che la rafforzano maggiormente: comprensione, fiducia e soprattutto, discrezione. Il loro motto è che un amore lontano dagli occhi e dai pettegolezzi di tutti è la continuità e il successo della loro relazione.

3. Leo (23 luglio – 22 agosto) e Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Romantico, fedele e appassionato, il Leone ha tutte le carte in regola per soddisfare. Cercano un partner in grado di fornire loro tutta l’attenzione e la dolcezza che possibile. Inoltre, i nativi di questo segno astrologico mostrano una forza immensa che li rende al sicuro da tutti gli imbrogli di cui potrebbero essere vittime. La Bilancia, d’altra parte, si basa molto sulle apparenze. Credono che la bellezza sia una forma di rispetto e cortesia verso gli altri. I nativi di questo segno astrologico non amano la solitudine, sono sempre alla ricerca della loro anima gemella, quella con cui possono condividere tutte le gioie della vita. Questi due segni si completano perfettamente e competono molto raramente, che è la loro forza.

