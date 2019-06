Scopri quali sono i segni zodiacali più amati e qual è la caratteristica che piace di più agli altri.

Appartenere ad un determinato segno zodiacale, a volte può fare la differenza. L’influenza delle stelle è infatti tale da portare a determinati atteggiamenti e inclinazioni che possono essere più o meno apprezzati da chi ci sta intorno. Per questi particolari a volte nascono simpatie istintive o antipatie che durano del tempo e a volte anche rapporti importanti possono dipendere almeno in parte dal modo di porsi che può essere indicato dal proprio segno zodiacale. È inutile negare, ad esempio, che alcuni segni sono notoriamente più precisi e che altri siano al contrario più sognatori. Sebbene tutto ciò rappresenta solo il 10% di una persona, a volte può avere un peso come nella considerazione che le persone hanno dei vari segni dello zodiaco. Dopo aver visto quali sono i segni zodiacali più odiati e quali quelli più generosi, scopriremo quali sono i segni zodiacali più amati e per quale motivo.

Oroscopo: i segni zodiacali più amati dello zodiaco

Ariete – Amati

I nati sotto il segno dell’Ariete hanno un carattere solitamente solare che li porta ad essere particolarmente apprezzati da chi gli sta intorno. A meno di non trovarsi in uno scontro a viso aperto, sono sempre in grado di attirare l’attenzione e di accattivarsi le simpatie della gente. La loro vena umoristica e la voglia che hanno di divertirsi in ogni situazione li rende una compagnia spesso ricercata da tanti. Per questi motivi sono generalmente molto amati, specie da chi li frequenta al di fuori del lavoro o di altre situazioni che potrebbero mettere in scena situazioni più delicate.

Toro – Decisamente amati

Amare i nativi del Toro è piuttosto facile per via del loro carattere accomodante e della gentilezza che hanno sempre con gli altri. Seri e precisi in tutto ciò che fanno, sono sempre rilassati ma sanno anche quando è il momento di farsi seri e lavorare per uno scopo. Questo modo di essere tende ad essere riconosciuto da tutti come responsabile e la cosa spinge la maggior parte delle persone ad essere sempre ben disposta nei loro confronti, considerandoli amabili e simpatici sotto ogni punto di vista. Si può dire che sono tra i segni più amati dello zodiaco, di quelli che sono sempre cercati da tutti per i motivi più vari.

Gemelli – Amati in modo altalenante

I nati sotto il segno dei Gemelli sono molto complessi ed è difficile stabilire quanto possano essere amati dagli altri. Di compagnia sanno sicuramente come intrattenere la gente e ad un primo incontro sono simpatici a tutti. Con il tempo, però, tendono a mettere in mostra alcuni atteggiamenti che non sempre sono ben visti e che portano la gente a considerarli in modo diversi. Quando sono di buona, tendono a fare una bella impressione, piacendo più o meno a tutti e stringendo persino nuove amicizie. Quando il loro umore non è al massimo, però, finiscono con il diventare lamentosi, chiudendosi un un mondo solo loro che può portare chi gli sta intorno a prendere le distanze e a rivedere del tutto l’opinione iniziale. Insomma, la possibilità di essere o meno amati, dipende dal loro modo di gestire i vari rapporti.

Cancro – Mediamente amati

Diciamo che per amare i nativi del Cancro bisogna avere determinate caratteristiche che non tutti anno. La prima in assoluto è la pazienza, indispensabile quando si decide di avere a che fare con loro. Per questi motivi il loro essere amati dipende da diversi fattori. Se da un lato ispirano subito sentimenti positivi per via della loro dolcezza a lungo andare tendono infatti a mostrare un lato del carattere più forte e soprattutto più battagliero. Questo secondo aspetto non sempre è gradito e può portare qualcuno a prendere le distanze. Chi sceglie di restare, però, è sicuramente in grado di volergli bene per ciò che sono, rendendoli di fatto persone che a loro modo riescono a farsi amare.

Leone – Poco amati

I nati sotto il segno del Leone non sono tra i segni zodiacali più amati e questo nonostante siano perfettamente in grado di allacciare rapporti piacevoli con le persone. Il loro problema più grande è dato dal bisogno che hanno di essere sempre al centro dell’attenzione, cosa che li fa apparire superficiali o poco interessati a stringere rapporti importanti. Per questi motivi rientrano tra i segni meno amati dello zodiaco anche se, per amor di pace, raramente se ne renderanno conto e questo perché chi li conosce bene mira a non infastidirli evitando di dimostrargli apertamente ciò che pensa.

Vergine – Non sempre amati

I nativi della Vergine sono così difficili che amarli non è un compito facile. Per questo motivo rientrano tra i segni zodiacali meno amati tra tutti. C’è da dire, però, che quando li si conosce bene e si ha una compatibilità piuttosto alta, possono anche essere amati e questo perché oltre la scorza spesso ruvida, nascondono una capacità di dare più alta di quanto non siano pronti a dimostrare. Nonostante ciò restano tra i segni più complessi dello zodiaco e pertanto difficili sia da inquadrare ce da trattare. Nella loro vita avranno forse pochi affetti sinceri ma così grandi da bastargli come fossero tanti.

