Giulia De Lellis pubblica una foto di coppia e scrive una dedica da brividi ad Andrea Iannone, il suo nuovo fidanzato: “sei tu che…”.

Giulia De Lelis non si nasconde più e mostra orgogliosa il suo amore per Andrea Iannone con cui è uscita allo scoperto da qualche giorno. Nonostante la storia sia cominciata da poco, l’influencer appare molto presa dal pilota con cui, in questi giorni, sta condividendo anche le emozioni della gara. Felice e innamorata, così, Giuia, su Instagram, ha pubblicato la prima foto ufficiale della coppia scrivendo anche una meravigliosa dedica per il suo fidanzato.

Giulia De Lellis, dedica ad Andrea Iannone: “Per quanto cerchi di trattenermi, se si tratta di te io sono felice”

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis che, insieme, formano quella che gli esperti di gossip hanno già ribattezzato “la coppia dell’estate”. A confermare il sentimento, nato al’improvviso, che unisce l’ex corteggiatrice e il pilota è proprio l’influencer da quattro milioni di followers su Instagram che si è lasciata andare a dichiarazioni importanti. “È la tua voce che mi tranquillizza. È il tuo modo di parlare, il tuo modo di chiamarmi, quel nomignolo che mi riservi. È che sei tu. E quando si tratta di te, io non lo so che mi succede. Per quanto cerchi di trattenermi, se si tratta di te io sono felice”, ha scritto la De Lellis incurante delle critiche, in primis quelle di Cecilia Rodriguez.

La replica di Andrea Iannone non si è fatta attendere. Il pilota, infatti, ha immediatamente risposto a Giulia così: “Hai la capacità di portare il sole ovunque, l’hai fatto anche qui ad Assen, erano anni che non lo vedevo”.

Ma come è nato l’amore tra i due? A svelarlo è stata la De Lellis: “Sono serena in questo periodo, ho incontrato una persona straordinaria. Di Andrea mi ha colpito la sua estrema educazione, la sua galanteria. Mi ha conquistato con pazienza, rispettandomi. Non è mai stato lì a pressarmi. È entrato nella mia vita in punta di piedi, in un periodo non particolarmente facile”, ha raccontato su Instagram.

