Secondo studi recenti, il cetriolo sarebbe in grado di inibire la crescita delle cellule tumorali o addirittura distruggerle, un vegetale davvero miracoloso.

Ti piace il cetriolo? Se è così, sappi che questo ortaggio verde è una vera miniera del beneficio! Il cetriolo ha molteplici potenzialità: idrata il corpo, regola la pressione sanguigna, migliora la vista e regola il colesterolo. Ebbene sì, un solo vegetale può fare tutto questo! Consumato in grandi quantità in tutto il mondo, il cetriolo è certamente ricco di benefici ed è buono per la nostra salute. Scopri tutti i benefici del cetriolo per il tuo corpo.

Cetriolo virtù e benefici

Il cetriolo previene il cancro:

Secondo un recente studio pubblicato dal Journal of Nutrition in Pakistan, il cetriolo aiuta a prevenire il cancro al seno, alle ovaie, all’utero e anche della prostata! Il cetriolo contiene composti chiamati polifenoli lignani come il pinoresinolo o il lariciresinolo che aiutano a ridurre il rischio di cancro. Contiene inoltre molti fitonutrienti, in particolare le curcubitacines (poiché parte della famiglia cucurbitacee). Questi sono molto noti per le loro proprietà anti-cancro.

Idrata il tuo corpo come nessun altro cibo:

Composti per il 96% di acqua, il cetriolo ti idrata in modo permanente. E’ il cibo perfetto per fare il pieno di acqua, da consumare senza moderazione durante le lunghe giornate estive. Il cetriolo idrata anche la tua pelle. Basta strofinare una fetta su aree secche o irritate per vedere un notevole cambiamento dello stato della pelle.

Ti permette di avere reni sani:

Il cetriolo riduce significativamente la quantità di acido urico nel sangue. Ricco di vitamine e minerali, il cetriolo protegge i tuoi reni e li mantiene sani.

Allevia dolori muscolari e articolari:

Se si soffre di dolori articolari come, torcicollo, dolori muscolari, crampi, tendiniti non c’è niente di meglio di una soluzione naturale come il cetriolo! Quest’ultimo è noto per rafforzare in modo significativo il nostro tessuto osseo e muscolare!

Cura il diabete:

Il consumo di cetrioli spesso aumenta la produzione di insulina nel nostro corpo attraverso la Cucurbita ficifolia, con grande sollievo del diabete. Questo vegetale verde permette di regolare il livello di glucosio nel sangue, inoltre i medici raccomandano ai loro pazienti diabetici di consumare almeno un cetriolo al giorno.

Rinforza le nostre unghie:

Questo vegetale miracoloso fornisce anche una forte idratazione alle nostre unghie. Rinforza e nutre in profondità le cuticole. Idrata anche le tue mani e rimuove la pelle morta e secca.

Rimuove l’alito cattivo:

Ricco di acqua, come accennato in precedenza, il cetriolo riduce notevolmente l’infiammazione della cavità orale ed i problemi orali come l’alitosi.

Il cetriolo regola la pressione sanguigna:

Il consumo regolare di cetriolo migliora anche significativamente lo stato di salute delle persone con ipertensione. I minerali come il potassio e il magnesio presenti nel cetriolo contribuiscono notevolmente al controllo della pressione sanguigna e persino alla prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Il succo detox a base di cetrioli

Se si desidera rinfrescarsi e farsi coccolare godendo di tutti i benefici di questo ortaggio dalle mille virtù, optate per un succo detox a base di cetriolo. Per prepararlo avrai bisogno di:

1 cetriolo

1 gambo di sedano

2 mele verdi

20 foglie di menta lavate in anticipo

Sbuccia il cetriolo (rimuovi anche i semi se lo desideri), poi taglialo a pezzi. Fai lo stesso con entrambe le mele. Quindi lavare e tagliare il gambo di sedano. Metti questi ingredienti nello spremiagrumi per ottenere una consistenza cremosa o nel frullatore aggiungendo cubetti di ghiaccio. Non dimenticare di aggiungere le foglie di menta e mescolare il tutto.

