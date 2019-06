5 sono i tratti della personalità che descrivono l’amico ideale, quello su cui poter sempre contare e che renderà migliore la nostra vita.

Come dovrebbe essere l’amico ideale? Complice, divertente, ematico, grande ascoltatore… Ognuno di noi individuerà probabilmente caratteristiche diverse, quelle che pi corrispondo anche alla propria personalità, pare però che 5 caratteristiche siano a dir poco imprescindibili.

Sono i così detti “Big 5”, i cinque tratti della personalità che la psicologia contemporanea individua come la base stella della personalità di un individuo.

Estroversione – Indica quanto si amano le attenzioni e l’interazione con il prossimo; Neuroticismo – identifica la facilità con cui si viene influenzati dagli elementi esterni; Gradevolezza – sinonimo di affetto e gentilezza; Coscienziosità – l’attenzione ai vari doveri che la vita ci impone; Apertura alle esperienze – quanto si è disposti a scoprire nuove cose, siano esse idee, persone o luoghi.

La misura in cui queste caratteristiche ci contraddistinguono fa a quanto pare sì che, tra le altre cose, risultiamo anche essere amici più o meno ideali.

Approfondiamo lo studio che ha ideato questa particolare teoria.

La personalità dell’amico ideale in 5 tratti

Si tratta di uno studio del 2015 appena pubblicato sul blog Osservation, dell’Association for Psychological Science, per il quale i ricercatori hanno reclutato 434 studenti volontari, pronti a rispondere a un questionario sulla personalità.

Il team di ricerca guidato da Robert Wilson dell’Università della California ha poi chiesto loro di valutare il livello di soddisfazione dato dalle loro amicizie e dalla loro vita in generale. Infine i ricercatori hanno chiesto loro di nominare circa sei amici che avrebbero valutato la loro personalità.

Alla fine gli studiosi hanno valutato i 5 tratti della personalità mettendoli in parallelo con la soddisfazione espressa rispetto ai rapporti di amicizia. Ecco quanto emerso:

Se è vero che l’apertura alle esperienze non sembra avere nulla a che fare con l’essere soddisfatti delle proprie amicizie, almeno nello studio, la coscienziosità, l’estroversione e la gradevolezza, i tre tratti positivi indicano un livello di appagamento maggiore nell’ambito delle amicizie. Del resto essere felici di amici sempre puntuale, che ci danno sempre ragione e hanno sempre voglia di uscire appare quasi una ovvietà. Il nevroticismo invece è stato associato ad un livello di soddisfazione più basso, probabilmente poiché le persone emotivamente instabili tendono ad essere più drammatiche o decisamente più difficili da accontentare.

E per voi, le cose funzionano proprio così? Se anche non fosse niente paura, gli studi sono fatti per avere delle eccezioni.

Fonte: huffpost.it

