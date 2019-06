Superenalotto da record: la sestina è arrivata a 178,1 milioni di euro. Un montepremi così alto mai registrato in Italia – VIDEO

Il Superenalotto da record: 178,i milioni di euro in palio. In Italia, un montepremi così alto non si era mai registrato prima d’ora. Dopo poco più di un anno di assenza – l’ultima sestina vincente fu centrata il 23 giugno 2018, il jackpot per il concorso di sabato 29 giugno metterà in palio 178,1 milioni di euro, una cifra record mai toccata prima.

La sestina del Superenalotto ora mette in palio il premio più alto non solo d’Europa ma del mondo, visto che Powerball e MegaMillions non vanno oltre, rispettivamente, 137 milioni di dollari (120 milioni di euro) e 71 milioni di dollari (62,5 milioni di euro).

