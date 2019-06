Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri i programmi che i principali canali in chiaro vorranno proporti per la prima serata. E’ il momento del palinsesto tv!

Stasera in tv: palinsesto venerdì 28 giugno

Rai Uno – Don Matteo – Stagione 11 Episodio 5 – La vera ricchezza (Fiction)

L’aggressione di una compagna di scuola di Sofia è oggetto delle indagini dei Carabinieri e, ovviamente, di Don Matteo. Proseguono poi anche i tentativi di riconquista da parte della “Capitana”nei confronti dell’ex fidanzato che sta pensando di farsi prete.

Rai Due – La vendetta della sposa (Film)

La vita di Miya, proprietaria di un salone di bellezza, sembra procedere per il meglio, con il matrimonio dei suoi sogni oramai alle porte. Una misteriosa figura in abito da sposa inizierà però a perseguitarla, convincendola che la ex del fidanzato stia coltivando delle oscure trame.

Rai Tre – La Grande Storia (Documentario)

I luoghi che hanno fatto la storia del Novecento e non solo tornano a vivere grazie alle voci dei protagonisti e a immagini esclusive.