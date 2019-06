“Sono innamorata del suo fidanzato” e uccide la sorella gemella

Una storia assurda che arriva da lontano. Una ragazza, ha ucciso la sorella gemella perché innamorata del suo Boy friend.

La protagonista di questa inquietante storia si chiama Amanda Ramirez, ha 27 anni e arriva dal New Jersey, La giovane donna, ha ammesso di aver ammazzato la sorella Anna a coltellate perchè sentiva quell’uomo suo.

Le due sorelle gemelle hanno pesantemente litigato e proprio per questo uomo, fino a quando Amanda non ha perso le staffe e ha accoltellato uccidendo la ragazza che è cresciuta in simbiosi con lei.

Poco prima dell’assassinio la giovane, aveva postato sulla sua pagina Facebook un’immagine di lei con la sorella con la didascalia “conosci l’atmosfera”. I vicini, sentendo le urla hanno lanciato l’allarme e sono andati a controllare cosa fosse accaduto, trovando il cadavere di Anna a terra in una pozza di sangue. Il Mirror ha riportato che a far scattare la violenza sia stata una lite tra sorelle per un uomo: Amanda era innamorata del compagno di Anna e non accettava che i due stessero insieme.

L’uomo coinvolto in questa vicenda solo marginalmente ora sta collaborando con la polizia per ricostruire la dinamica dei fatti. Subito dopo il brutale omicidio, Amanda ha negato ogni responsabilità, parlando di un incidente, dopo l’interrogatorio è crollata e ha ammesso il fattaccio.

