Gli estratti di frutta, sarebbero il segreto dei prodotti di bellezza di nuova generazione. Veri e propri elisir di bellezza e salute da spalmare sulla pelle.

La cosmetica negli ultimi anni si avvale ogni giorno della natura per mettere a punto nuovi prodotti di bellezza, ed in particolare della frutta, i cui estratti inserisce nelle creme e in altri prodotti utilizzati ogni giorno nella beauty routine da moltissime donne. Alcuni frutti infatti rappresenterebbero dei veri e propri elisir di bellezza e salute per la pelle sia assunti con l’alimentazione e anche spalmati direttamente sull’epidermide sotto forma di crema, lozione o maschera.

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Peli incarniti: ecco come rimediare a questo problema

La frutta è un potente anti età e le case cosmetiche hanno fatto tesoro di queste importanti proprietà vegetali inserendole nei prodotti di bellezza attraverso procedimenti che ne preservano tutte le qualità.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria bellezza, clicca qui!

Tutte le proprietà della frutta per la bellezza della pelle

La frutta è un elisir di salute e bellezza per il nostro organismo e anche per la pelle. Gli estratti di molte tipologie di frutti infatti vengono inseriti nei prodotti di bellezza che diventano delle vere e proprie pozioni ricche di proprietà anti age e vitaminizzanti. Primi fra tutti gli agrumi, per fare un pieno di vitamina C sotto forma di crema e di sieri da utilizzare ogni giorno su viso e collo.

L’Avocado per esempio è un ottimo nutrimento per la pelle e viene utilizzato in creme e burri per il corpo che migliorano l’idratazione e rendono la pelle vellutata. Nei prodotti che rendono la pelle luminosa posto di eccellenza nelle formulazioni ce l’hanno lo Yuzu, un agrume originario dell’asia orientale ricco di vitamina E e il frutto della passione ricco di acido palmitico, oleico, linoleico e tocoferolo.

Per esfoliare la pelle ed eliminare lo strato di cellule morte ottimi sono gli scrub naturali a base di papaya mentre per rendere la pelle chiara ed eliminare eventuali macchie l’uva bianca sembra essere perfetta. Le bacche di goji regalerebbero un colorito sano e il cocco, presente in molti trattamenti per il corpo, renderebbe l’epidermide vellutata ed idratata.

->>>GUARDA ANCHE:

Acque termali spray, cosa sono e a cosa servono

Latte di riso: scopri l’elisir di bellezza

5 gesti da evitare per sembrare più giovane più a lungo

Ginnastica facciale antirughe: 5 esercizi per combattere i segni del tempo

Siero viso antiage all’acido ialuronico fai da te-VIDEO-

La tua pelle è più bella con le mele

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI