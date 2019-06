Le accuse pesanti contro Francesco Monte – VIDEO

Francesco Monte accusato pesantemente dall’amica di Giulia Salemi: “Da questa storia Giulia è uscita cornuta e mazziata. A Francesco non interessava niente di lei” -VIDEO

Arrivano accuse pesanti contro Francesco Monte. L’amica dell’ormai ex fidanzata Giulia Salemi, ha rilasciato un’intervista sulla rivista Nuovo dichiarando: “Da questa storia Giulia è uscita cornuta e mazziata. A Francesco non interessava niente di lei, era un amore calcolato, voleva solo ripulirsi dall’immagine di cattivo ragazzo che si era creato sull’Isola dei Famosi dopo lo scandalo del canna-gate”.



Per adesso Francesco Monte non ha replicato a queste accuse. Staremo a vedere cosa succederà in seguito.

