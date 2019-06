“Francesco Monte prepotente e calcolatore”: la pesantissima accusa per l’ex tronista da parte di un’amica di Giulia Salemi.

Durissime accuse nei confronti di Francesco Monte da parte di un’amica di Giulia Salemi. Ai microfoni de settimanae Nuovo, una persona moto vicina aa Saemi che non ha vouto sveare a propria identità, ha puntato i dito contro Francesco Monte reo di aver fatto di tutto per farsi asciare da Giuia per a quae, stando a queo che racconta questa persona, non avrebbe mai provato un grande sentimento.

Se vuoi restare sempre aggiornato su tutto ciò che riguarda il gossip, le notizie e i video del gf e altri reality clicca qui!

“Francesco Monte ha fatto di tutto per farsi lasciare da Giulia”: la durissima accusa di un’amica della Salemi

Ai microfoni del settimanale Nuovo, un’amica di Giulia Salemi ha rivolto un’accusa pesantissima all’indirizzo di Francesco Monte. “Da questa storia Giulia è uscita cornuta e mazziata. A Francesco non interessava niente di lei, era un amore calcolato, voleva solo ripulirsi dall’immagine di cattivo ragazzo che si era creato sull’Isola dei Famosi dopo lo scandalo del canna-gate. E Giulia era la ragazza giusta. Lei ha sofferto tanto, ha pianto, si è chiusa, non era più la stessa. Non mangiava e aveva perso anche peso. Lei amava Monte e lo ama ancora, anche adesso non ne vuole più sapere di lui”, ha raccontato.

Potrebbe interessarti anche—>Francesco Monte rompe il silenzio su Maria Jose: “una caz*ata”

“Era prepotente, la faceva sempre sentire in colpa anche quando non lo era. E lei, purtroppo, finiva per crederci. Giulia sopportava perché era innamorata e non vedeva la realtà. Francesco ha fatto di tutto per farsi lasciare: era pesante. Dieci volte di più di quando era chiuso dentro alla Casa. Alla fine, visto che lei non lo faceva, perché Giulia è una ragazza buona, l’ha fatto lui, senza un motivo reale. Dopo tre giorni se ne stava già tra le braccia di un’altra a Ibiza. È questo l’amore che provava per Giulia?”, si legge ancora su Nuovo.



Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI