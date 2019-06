Ezio Greggio chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Ezio Greggio è un conduttore, attore e regista di 65 anni. Lui è nato il 7 aprile 1954 a Cossato (in Piemonte) sotto il segno dell’Ariete, è alto 180 centimetri e pesa circa 75 kg. Fin da piccolo si appassiona al mondo dello spettacolo ma queste i suoi sogni era l’opposto di quello che i genitori desideravano per lui, entrambi dipendenti di un’azienda tessile.

Dopo aver conseguito il diploma prosegue gli sudi e si iscrive all’Università a Torino, contemporaneamente inizia a lavorare in banca. In seguito apre anche un’agenzia pubblicitaria ma la sua passione per lo spettacolo non poteva essere inascoltata. Così si lancia sul palcoscenico del Derby di Milano e si infila nei corridoi di Mediaset dove incontra il suo mentore: Antonio Ricci. È un grande tifoso della Juventus e vive del principato di Monte Carlo

Nome: Ezio Greggio

Età: 65 anni

Data di nascita: 7 aprile 1954

Luogo di nascita: Cossato

Segno zodiacale: Ariete

Titolo di studio: Laurea

Professione: Attore, Conduttore Televisivo, Regista

Altezza: 180 cm

Peso: 75 kg

Account social: Instagram, Twitter

Ezio Greggio: Instagram

Ezio Greggio è molto attiva sui social. Il suo profilo Instagram è seguito da 376mila follower e conta solo 321 post. Ama condividere foto insieme alla sua fidanzata o con i colleghi di lavoro, sono presenti anche scatti che riguardano la sua carriera lavorativa e la sua vita privata. Il suo profilo ufficiale lo potete trovare qui.

Il conduttore non ha un profilo su Facebook ma ha un account su Twitter è seguito da 1,14 milioni di followers e conta circa 9mila tweet, il suo account ufficiale se volete seguirlo è questo qui.

Ezio Greggio: vita privata

Per quanto riguarda la vira privata di Ezio Greggio sappiamo che è stato sposato per 20 anni con la spagnola Isabel Bengochea, insieme a lei ha avuto due figli: Giacomo e Gabriele (attore e scrittore). Tuttavia la loro storia d’amore non ha avuto un bel lieto fine infatti si conclusa con il loro divorzio.

Nel 2009 inizia ad avere una relazione con Simona Gobbi, quando i due si frequentavano lei era una studentessa di lettere, più giovane di lui di oltre 30 anni. Lei è sempre stata estremamente riservata, e non ha mai rilasciato interviste a proposito della loro storia. Successivamente nel 2018 il conduttore viene avvistato per la prima volta al fianco di un’altra donna, Romina Pierdomenico, una modella e ora la sua compagna.

I due si hanno 39 anni di differenza ma questo non è mai stato un problema, neanche per i genitori di lei che, quando lo hanno conosciuto, ne sono stati conquistati: “È stato un incontro emozionante, ma Ezio Greggio è una persona alla mano e ci ha messo subito a nostro agio, scattando molte foto anche con altre persone presenti nel locale”, ha detto il papà della ragazza.

Ezio, invece, ha affermato: “L’ho conosciuta qualche anno fa quando era testimonial di una grande agenzia di bellezza – rivela -,ora è ballerina per Colorado. Lei non è solo una ragazza affascinate, ha anche una concezione positiva della vita. La differenza d’età? Non mi fa paura. Io so tenermi in forma. Per me è importante che lei stia bene, è una ragazza molto ironica, mi regala tanta allegria. Io mi sento un trentacinquenne, quindi siamo praticamente coetanei.”

Ezio Greggio: carriera

Ezio Greggio esordisce nel mondo dello spettacolo durante gli anni ’70 in una tv locale, Telebiella. Nel ‘78 passa a casa Rai con La Sberla e Tutto Compreso tuttavia vi resta per poco infatti il comico Gianfranco D’Angelo lo convince a passare alla neonata rete Fininvest.

Per il 65enne la vera svolta arriva quando conduce Drive In, programma cult degli anni ’80 ideato da Antonio Ricci che gli permette di ottenere molta popolarità. Nel 1988 conduce la trasmissione Odiens, nel 1990 e nel 1993 Paperissima. Per quanto riguarda l’aspetto cinematografico Greggio appare nel nel film Yuppies – Giovani di Successo, insieme a Christian de Sica e Jerry Calà, al quale segue Yuppies 2, diretto da Enrico Oldoini. Lo troviamo nel famosissimo film Montecarlo Gran Casinò per non parlare dei numerosi cinepanettoni, citandone alcuni: Vacanze di Natale ’90, Vacanze di Natale ’91. Nel 2008 interpreta il suo primo ruolo drammatico nel film Il papà di Giovanna che gli permette di ottenere il Nastro d’argento come “miglior attore non protagonista”.

Tuttavia il il vero palcoscenico di Greggio è quello di Striscia la notizia (trasmissione che ha preso il via nell’ormai lontano 1988), il tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci e che viene trasmesso dal lontano 1988. Lui è senza dubbio la colonna portante della trasmissione: “Striscia è come il primo amore e qualsiasi cosa farò non ho intenzione di lasciarla. È il mio godimento personale e professionale. È utile al Paese ed è anche una trasmissione sofisticata, con diversi livelli di lettura. È una battaglia trasversale. È un impegno serio, anche se lo affrontiamo col sorriso sulle labbra. È il mio modo di fare il tifo per l’Italia.”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI