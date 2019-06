Giustamente o erroneamente, l’infedeltà è un duro colpo per la persona ingannata. Quindi, per evitare questo shock, ecco 5 segni a cui dovresti prestare attenzione.

In un momento in cui le tentazioni sono all’ordine del giorno, la monogamia può rappresentare una vera sfida. Tuttavia, violare questa norma può minacciare la stabilità di una relazione e può persino portare ad una rottura irrevocabile perchè incide sul bisogno fondamentale di amare ed essere amati.

Tuttavia, molte persone pensano che ignorare il fattore di attrazione sia uguale a rifiutarsi di prendere in considerazione la nozione intrinseca del desiderio. Altri, d’altra parte, pensano che dovremmo essere tutti in grado di controllare i nostri impulsi istintivi.

L’attrazione è in realtà un’emozione come le altre. Dobbiamo quindi accettare l’attrazione per gli altri come qualcosa di naturale e benefico. Ciò ti consentirà di reagire positivamente a questo e potrebbe persino aiutarti ad avvicinarti al tuo partner. Quindi, poiché consideriamo l’attrazione come un’emozione, sarebbe utile comprenderla un pò di più e dominarla per controllarla meglio.

Attrazione: emozione naturale o malsana?

Se ti senti ansioso, colpevole o imbarazzato di essere attratto da altre persone che non sono il tuo partner, sappi che è tempo di fermare la tua coscienza dal continuare a congelare sotto il peso della tua vergogna. In effetti, essere attratti da altre persone non è un crimine e non si dovrebbe essere puniti per il fatto di fare pensieri che sono del tutto naturali. Tuttavia, non confondere desiderio e infedeltà. Il primo è un desiderio istintivo mentre il secondo è una decisione consapevole e generalmente presa sapendo di ingannare il partner.

Il desiderio sessuale, che ne siamo consapevoli o meno, è uno dei bisogni fondamentali della vita. E anche se è uno dei motivi principali per cui l’infedeltà è così comune, non significa che non siamo responsabili di come gestiamo questo desiderio. Quindi, la tentazione è ovunque intorno a noi, ma la scelta più ragionevole è sapere come allontanarsi da essa.

Come resistere alla tentazione?

Si dice spesso che la volontà è la chiave del successo. Il famoso studio “marshmallow” ne è la prova. Condotto alla fine degli anni ’60 e all’inizio degli anni ’70 dallo psicologo Walter Mischel, allora professore alla Stanford University, questo studio ha dato ai bambini la scelta di mangiare un marshmallow subito, o aspettare 15 minuti e averne due. Alcuni hanno ingoiato il marshmallows non appena gli sono stati messi di fronte, ma la maggior parte ha fatto del loro meglio per resistere alla tentazione in modo di averne di più.

Questo studio dimostra che l‘autocontrollo può superare le emozioni. Non si tratta di reprimerle, ma di essere consapevoli di loro per meglio domarle. In effetti, ci vuole molta energia e sforzo per combattere i nostri impulsi emotivi attraverso il pensiero cognitivo razionale, tuttavia, la soppressione delle emozioni può essere particolarmente stressante e avere conseguenze negative sia sul piano fisico che psicologico.

Quindi, invece di “demonizzare” l’emozione, è meglio considerare alcune risposte emotive come armi che possiamo usare per combattere la tentazione. Di conseguenza, concentrandosi sulle emozioni sociali come gratitudine, amore e compassione, possiamo migliorare significativamente il nostro autocontrollo e quindi facilitare la gratificazione ritardata.

5 segni che tuo marito è attratto dalla tua migliore amica

1) Diventa un supereroe quando lei è nei paragi

Questo potrebbe essere il suo modo di mostrargli tutta la portata della sua galanteria. Lui le mostra come sarebbe stata fortunata a stare con lui.

2) Suggerisce di invitarla durante le vostre uscite a due

Che si tratti di viaggi, cene al ristorante o escursioni naturalistiche, se lui insiste costantemente a farla unire a voi, potrebbe significare che si sente annoiato quando è solo in tua compagnia.

3) La aggiunge su tutti i suoi social network

Se il tuo partner segue la tua migliore amica su tutti i suoi social network, commentando tutto ciò che pubblica, dovresti farti domande su questo interesse un pò esagerato.

4) Flirta apertamente

Se il tuo partner passa il tempo complimentandosi con la tua amica anche di fronte a te senza nemmeno preoccuparsi di nasconderlo, significa che non gliene importa più della tua sensibilità.

5) È geloso quando altri uomini si avvicinano a lei

Questo è chiaramente un segno che il tuo tesoro ha preso una cotta per la tua amica!

