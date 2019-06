Ecco gli esercizi brevi e semplici che ti consentiranno di perfezionare le gambe e bruciare grasso su ginocchia, cosce e polpacci, impedendo stanchezza e gonfiore.



Non tutti hanno tempo per fare esercizio ogni giorno. A causa di vincoli familiari o lavorativi, molte persone non trovano il tempo per prendersi cura di loro stessi. Tuttavia, se si applicano regolarmente i consigli giusti, è possibile trovare alcuni minuti al giorno per allenarsi e prendersi cura del proprio corpo. Se sei regolare, i risultati si vedranno rapidamente.

Tracy Anderson è un’artista del fitness nota per il suo lavoro con molti famosi clienti. Il suo metodo è riconosciuto, è stato disegnato appositamente per le donne e porta il suo nome. Questo metodo si concentra su esercizi brevi e semplici per consentire alle donne di perfezionare le loro gambe e bruciare grasso ginocchia, cosce e polpacci, ma anche la parte anteriore e posteriore della gambe. Il metodo è anche utile per impedire alle gambe di essere stanche e gonfie.

Gli esercizi da eseguire a letto prima di dormire per affinare le gambe

Il metodo che presentiamo in questo articolo non richiede alcun accessorio perché è stato progettato per essere eseguito direttamente nel letto. Tutto ciò che serve sono 3 minuti, la sera prima di andare a letto e al mattino. Sii regolare e vedrai i risultati dopo un mese.

Prima posizione:

Sdraiati sulla schiena, con i piedi in aria, assicurandoti di formare un angolo di 90 gradi col tuo corpo. Punta le dita dei piedi e piega le ginocchia alternativamente, mantenendo le gambe distese tra ogni posizione. Ripeti il ​​movimento 10 volte per ogni gamba.

Questo esercizio aiuta a tonificare e raffinare la parte posteriore delle cosce, delle ginocchia e degli addominali.

Seconda posizione:

Sdraiati come per la prima posizione, ma questa volta, punta le dita dei piedi in modo che siano quasi parallele al tuo corpo. Piega le gambe come nel primo esercizio e ripeti l’esercizio 10 volte per ognuna gamba.

Terza posizione:

Sdraiati sulla schiena e tieni le gambe nella posizione iniziale con le ginocchia leggermente piegate. Oscilla tenendo le gambe unite e cercando di mantenere le cosce tese. Ripeti 20 volte.

Questo esercizio tonifica e allena le cosce, gli addominali e le natiche.

Se eviti di mangiare degli snack dolci prima di andare a letto, l’effetto di perdita di peso sarà ancora più importante.

Quarta posizione:

Sempre nella stessa posizione, incrocia la tua gamba destra sulla sinistra. Entrambe le gambe dovrebbero essere saldamente premute l’una contro l’altra. Quindi, piega le ginocchia verso il tuo corpo abbassando le gambe e tenendole incrociate. Mantenere questa posizione per alcuni secondi e ripetere l’operazione 10 volte per ogni gamba.

Oltre ad aiutarti a perdere grasso sulle gambe, questi esercizi ti aiutano ad alleviare le gambe delle vene varicose e rilassare le gambe gonfie. Questi inconvenienti possono essere causati da una mancanza di attività fisica, un lavoro che richiede di stare seduti tutto il giorno o scarpe non adatte.

Segui questi esercizi tutti i giorni e avrai delle gambe belle in buona salute.

