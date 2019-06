Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto della prima serata, un dettagliato elenco dei programmi proposti dai principali canali in chiaro.

Quale film, programma di approfondimento o show ti accompagnerà lungo questa serata di giovedì? Se ancora non lo sai ci pensa CheDonna.it a indicarti le alternative a disposizione, aiutandoti ovviamente per la scelta finale.

Di seguito trovi infatti il palinsesto televisivo completo per la prima serata di oggi, un elenco di tutto ciò che i principali canali in chiaro di proporranno per farti compagnia in questo giovedì sera.

Stasera in tv: palinsesto giovedì 27 giugno

Rai Uno – Calcio – Europei U21 – Semifinale (Sport)

E’ il momento di conoscere chi sarà la seconda finalista di questi Europei Under 21.

Rai Due – L’angelo della vendetta (Film)

Il corpo carbonizzato di Clemens Herold viene ritrovato tra i resti di una roulotte andata a fuoco. L’ispettore capo Oliver von Bodenstein, con l’aiuto della collega Pia Kirchhoff, cercherà di chiarire la dinamica dei fatti altre ma altre due morti misteriose giungeranno a complicare il caso.

Rai Tre – In Her Shoes – Se fossi lei (Film)

Due sorelle, che in comune hanno solo il Dna e la misura delle scarpe, si separano dopo una furibonda lite. Rose, avvocato di grido, si mette sulle tracce della nonna, che non vede da anni. E’ l’inizio di una totale revisione della propria vita.