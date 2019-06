Paura per Angela Merkel, tremori: la seconda volta in 8 giorni – VIDEO

Paura . Tanta . Il mondo è preoccupato per le condizioni di salute del cancelliere tedesco Angela Merkel. La donna, è ancora stata colpita da un tremore. Nella mattinata di giovedi 27 giugno 2019, si è ripetuto una seconda volta l’episodio che alcuni giorni fa aveva fatto discutere tutto il della politica e non. La cancelliera ha tremato durante la cerimonia, questa volta al chiuso, per la nomina della nuova ministra della Giustizia tedesca Christine Lambrecht.

Angela Merkel, si trovava nella sede del presidente della Repubblica, il castello di Bellevue, quando ha iniziato a tremare in tutto il corpo.

Alla donna, scura in volto come si può notare dalla foto è stato offerto un bicchiere d’acqua ma lei lo ha rifiutato ed è apparsa stare meglio quando, mezz’ora più tardi, si è presentata in Parlamento.

La stessa cosa era avvenuta la settimana scorsa durante gli onori militari per il presidente ucraino Wolodymyr Zelensky e il caso aveva dato adito a speculazioni sulla salute della donna che guida la Germania da parecchi anni.

Sea Watch 3 a Lampedusa: “Basta siamo entrati” – VIDEO

La Sea Watch 3 arriva a Lampedusa: “Basta, siamo entrati!” Il commento del Comandante della nave Carola Rackete – VIDEO

Sono 42 i migranti a bordo della Sea Watch 3, esausti e stanchi. L’imbarcazione sembra essere arrivata a Lampedusa. Un tweet del comandante, Carola Rackete ne annunciava l’arrivo

“Basta, siamo entrati!” le parole che annunciano l’imminente decisione presa dal comandante. Ma non è escluso che i 42 migranti a bordo possano essere raggiunti dalle motovedette e fatti scendere a terra prima.

