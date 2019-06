Meteo venerdì 28 giugno: giornata da bollino rosso

Nella giornata di venerdì attese condizioni climatiche stabili e serene da nord a sud di una Penisola presa nella morsa dell’anticiclone africano che sta portando ovunque temperature da record.

Termometro ben oltre la media stagionale e afa. Questa la situazione dell’Italia negli ultimi giorni specialmente al nord e al centro. Come questo giovedì, anche domani si supereranno i 40°C, tanto che il Ministero della Salute ha proclamato l’allerta bollino rosso in ben 16 città, ossia Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo.

Secondo le più recenti previsioni da sabato il caldo comincerà ad attenuarsi e dalla prossima settimana tutto tornerà verso la normalità. Al nord potrebbero verificarsi delle piogge.

Per sapere che tempo farà e altre curiosità cliccate qui

Le previsioni del 28 giugno nel dettaglio

Il cielo al nord

Sulle regioni del settentrione atteso tempo stabile con sole diffuso sin dalle prime ore del mattino. Cieli tersi anche al pomeriggio e caldo forte soprattutto sulla Pianura Padana. Previsti dei possibili addensamenti nuvolosi dal pomeriggio sulle Alpi pur senza particolari fenomeni.

Il cielo al centro

Coloro che abitano al centro del Paese avranno a che fare con il sole al mattino, mentre nelle ore pomeridiane delle nuvole potrebbero presentarsi sulle aree appenniniche con probabili acquazzoni a carattere locale comunque in dissoluzione alla sera. Sulla Toscana l’anticiclone africano si farà sentire con forza. Il clima sarà sereno, ma nel pomeriggio potrebbero verificarsi degli addensamenti nelle aree interne con acquazzoni isolati e brevi. Sereno alla sera e di notte.

Il cielo sud

Al sud e sulle isole atteso sole un po’ ovunque. Soltanto qualche nuvoletta potrebbe fare capolino su alcuni settori dell’Appennino meridionale al pomeriggio. Fenomeni a carattere locale potrebbero disturbare la Campania e la Basilicata. In ogni caso saranno in rapido esaurimento alla sera con spazi di sereno ampi ovunque. Sulla Calabria atteso clima asciutto in mattinata su tutti i settori con prevalenza di sole. Addensamenti di tipo locale saranno in sviluppo nelle ore pomeridiane sui rilievi interni dove non sono da escludere acquazzoni o temporali isolati. Tra la sera e la notte schiarite ampie.

Sul fronte temperature queste saranno stazionarie o in leggero aumento.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI