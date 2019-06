Manuel Galiano, ex corteggiatore di Uomini e Donne è stato visto in lacrime ad Ibiza. Tutto quello che c’è da sapere in un video

Negli ultimi giorni si parla molto di Giulia Cavaglia e Manuel Galiano ma sopratutto del presunto tradimento di quest’ultimo. Infatti stando a quanto rivelato da una segnalazione l’ex corteggiatore avrebbe tradito la sua fidanzata, durante una vacanza ad Ibiza insieme agli amici.

E adesso una nuova segnalazione ha aumentato il gossip intorno alla coppia e a quanto pare le cose tra i due non si stanno mettendo per niente bene. Infatti Manuel è stato avvistato in lacrime all’aeroporto di Ibizia, il tutto corredato da una foto che non sembra lasciare dubbi.

Leggi anche >>> Andrea Iannone completamente diverso: prima e dopo i ritocchi – Video

Leggi anche >>> Giulia Cavaglià tradita da Manuel Galiano? Parla Claudia Dionigi

Leggi anche >>> L’uomo ferito a “Ciao Darwin” ora è grave: subentra un’infezione – VIDEO

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI