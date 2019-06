L’uomo ferito durante un gioco a “Ciao Darwin” ora si è aggravato. Subentra un’infezione. E’ condannato in un letto paralizzato dalle spalle in giù – VIDEO

Gabriele Marchetti, l’uomo che ha partecipato lo scorso Aprile al programma di canale5 “Ciao Darwin” durante la quale si era infortunato, ora sembra non migliorare.

Il 54enne romano, ricoverato con quattro vertebre rotte alla clinica Santa Lucia, è condannato in un letto, paralizzato dalle spalle in giù. Le sedute in palestra sulle macchine per la rieducazione motoria finora non hanno dato risultati apprezzabili.

