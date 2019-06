Caldo infernale, ci sono i primi morti per colpi di calore

Il corpo privo di vita di un uomo di 82 anni è stato ritrovato nella giornata di oggi in campagna.

L’uomo è molto probabilmente deceduto a causa di un malore dovuto al caldo ed è stato ritrovato dunque nelle campagne tra San Benedetto del Tronto e Acquaviva Picena nelle Marche.

Inoltre, nella giornata di ieri Mercoledì 26 giugno 2019, era stata denunciata la scomparsa di un anziano che non aveva fatto ritorno a casa. Una vittima c’è stata anche a Milano, dove un senzatetto è stato ritrovato senza vita davanti alla Stazione Centrale. Una terza persona è invece morta a Mozzecane, nel Veronese.

Orticaria: il caldo e il sudore sono i veri nemici. Ecco cosa dicono gli esperti

A parlarne sono gli esperti della Società italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica (Siaaic): secondo le loro analisi, nonostante l’orticaria si possa curare con l’omalizumab, un anticorpo monolocale utile all’orticaria cronica, questo costerebbe da 15 a 25 milioni di euro.

Cifre stellari quindi, ma non quanto quelle utili a curare l’orticaria nella maniera classica, che non sempre si rivela efficiente: in questo caso parliamo di 40 milioni di euro l’anno, che non riescono comunque a debellare il prurito nei pazienti.

L’aiuto massimo che si può ricevere è un rimborso da parte del Sistema sanitario, che copre la terapia per 11 mesi e che non per tutti i pazienti si rivelano sufficienti.

Conclude il vicepresidente della Siaaic: “il Servizio sanitario nazionale non rimborsa oltre e quindi i casi veramente gravi, che non passano, sono costretti a ritornare ai precedenti trattamenti con scarso controllo della malattia con tutti i disagi che ne conseguono. Alcuni pazienti che ne hanno la possibilità sono costretti ad acquistare di tasca propria il farmaco, a un costo di circa 500 euro al mese che può essere insostenibile per molti”.

