Andrea Iannone durante gli anni si è sottoposto a diversi ritocchini, ecco il video che mostra il prima e il dopo del motociclista

Andrea Iannone nell’ultimo periodo è cambiato visibilmente, sopratutto per quanto riguarda il suo volto. È evidente che l’uomo abbia fatto uso della chirurgia estetica, una vera e propria metamorfosi che ha reso i lineamenti del fidanzato di Giulia De Lellis quasi perfetti.

Tuttavia il pilota ha ammesso di aver subito qualche ritocco negli anni, infatti duramente un’intervista ha ammesso: “Quando nel 2007 ero caduto in Malesia, oltre a infortunarmi 4 vertebre mi ero rotto anche il naso. Nel 2012 mi operarmi, faticavo a respirare, dal professor Gottarelli a Bologna. L’anno scorso giocando a pallone ho preso una botta e il naso si è gonfiato. Quando ho fatto una Tac facciale per sistemarmi i denti, il dentista mi ha detto che c’era qualcosa di strano alla cartilagine: si era staccato un innesto. Così sono tornato sotto i ferri in clinica a Villafranca”.

